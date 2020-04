Công ty Health Star lừa dối người tiêu dùng, lừa cả nhà sản xuất?

“Kỹ nghệ” phù phép…

Viên uống G-Star, L-Star chứa chất cấm là nâng cấp của Viên tăng cân SQA đã bị cấm lưu hành. Công ty TNHH Health Star ("Health star") (địa chỉ 228 Lệ Ninh kéo dài, Phường Quán Bàu, T.P Vinh, Nghệ An) có đại diện pháp lý là bà Hoàng Thị Thuận.

Theo phản ánh, bà Hoàng Thị Thuận cũng là chủ của Công ty TNHH Infinity Beauty Việt Nam đăng ký hoạt động (Số nhà 1 ngõ 47 Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội và Số 44, ngõ 77 Bùi Xương Trạch, P. Khương Đình, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội). Trước đó, tháng 8/2019, Cục Quản lý thị trường và Cục An toàn thực phẩm đã ra công văn đình chỉ lưu hành, yêu cầu các đơn vị vào cuộc kiểm tra và khuyến cáo người tiêu dùng không nên mua sản phẩm Tăng cân SQA do Công ty này phân phối bất hợp pháp.

Sản phẩm tăng cân SQA đã bị Cục An toàn thực phẩm đình chỉ lưu hành trước đó.

Để hợp thức hóa đưa việc được sản phẩm của mình ra thị trường, tháng 10/2019, bà Thuận đã đăng ký mở Công ty TNHH Health Star (“Health star”) ở T.P Vinh, Nghệ An và liên hệ với Công ty TNHH Medistar để ký hợp đồng gia công. Nhà máy sản xuất của Công ty Medistar đã làm các thủ tục xin cấp phép cho sản phẩm giảm cân L-Star của Health Star (số 13050/2019/ĐKSP do - Cục An toàn thực phẩm cấp ngày 30/11/2019) đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế.

Sản phẩm tăng cân G-Star và giảm cân L-Star chứa chất cấm vẫn lưu hành, 2 sản phẩm tăng cân, giảm cân G Star và L-Star do 2 Công ty C Star và Health Star của bà Thuận phân phối đều chứa chất cấm của Bộ Y tế là 2 hoạt chất Sibutramine và Phenolphthaleine. 2 hoạt chất này rất nguy hiểm cho Sức Khỏe người tiêu dùng, có thể gây ung thư và gây chết người.

Đơn vị sản xuất sững sờ, người tiêu dùng hoang mang.

Trả lời PV, Công ty TNHH Medistar, đơn vị sản xuất và chịu trách nhiệm chất lượng của sản phẩm giảm cân L-Star, sững sờ trước thông tin sản phẩm do công ty mình sản xuất có chứa chất cấm của Bộ Y tế. Công ty đã kiểm tra, rà soát hang hóa đang lưu thông tại các đại lý của Công ty Health Star và cho biết: “Sản phẩm giảm cân L-Star đang phân phối tại các đại lý của Công ty Health Star mà Công ty chúng tôi tiếp nhận không phải do nhà máy chúng tôi sản xuất. Lô sản phẩm chúng tôi đã giao cho bà Thuận – Công ty Health Star là sản phẩm chuẩn chất lượng theo hồ sơ công bố và không hề có bất cứ chất cấm nào trong sản phẩm phẩm. Số lô ghi trên bao bì rất chi tiết: số lô 010120, NSX 02/01/2020, HSD 01/01/2023); Kiểu hộp sản phẩm không đóng màng co, tại đầu mỗi hộp sản phẩm được dán 1 tem niêm phong Medistar và 1 tem chống hàng giả Medistar, tên sản phẩm được in chữ nổi, màu cũng rất khác".

Tuy nhiên thực tế rà soát tại các hệ thống bán hàng của Công ty Health Star phân phối, hầu hết sản phẩm có bao bì, nhãn mác không đúng với sản phẩm phẩm do nhà máy sản xuất – Công ty Medistar.

Quan sát, so sánh 2 sản phẩm do nhà máy Công ty Medistar sản xuất và sản phẩm được bà Thuận bán cho hệ thống, bằng mắt thường, có nhiều sự khác biệt.

Sản phẩm chuẩn chất lượng do Công ty Medistar sản xuất có số lô, ngày sản xuất ghi đầy đủ, có 2 tem dán trên đầu vỏ mỗi hộp, hộp sản phẩm không đóng màng co, tên sản phẩm L-Star được in chữ nổi.

Sản phẩm mà Công ty Health Star đang bán ra thị trường thì khác: từ số lô đến ngày sản xuất, đặc biệt sản phẩm không hề có 2 tem niêm phong và tem chống hàng giả Medistar, bọc màng co, tên sản phẩm không in chữ nổi...

Đại diện Công ty Medistar cho biết, “Chúng tôi sẽ trình báo đến cơ quan có thẩm quyền để thực hiện mọi biện pháp và hành động cần thiết phù hợp với quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp chúng tôi. Đồng thời sẽ gửi công văn đến các cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm Pháp luật và xử lý đối với hàng hóa giả mạo mà các cá nhân, tổ chức đang phân phối”.

Như vậy, bà Hoàng Thị Thuận - Công ty TNHH Health Star cùng hệ thống kinh doanh của mình lại một lần nữa phân phối sản phẩm bất hợp pháp ra thị trường?

Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin

