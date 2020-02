Công ty Mỹ tuyên bố 'tìm ra' vắc-xin phòng virus corona sau 3 giờ nghiên cứu

Công ty Dược phẩm Inovio ở thung lũng Sorrento, thuộc TP San Diego, bang California, Mỹ cho biết họ đã "tìm ra" vắc-xin phòng chống chủng mới virus corona gây viêm đường hô hấp cấp chỉ sau 3 giờ đồng hồ và đang tiến hành các cuộc thử nghiệm lâm sàng để đưa ra thị trường.

Theo công ty này, sau khi các nhà khoa học Trung Quốc công bố trình tự di truyền của virus COVID-19 vào ngày 9/1, các nhà nghiên cứu của công ty đã lập tức nghiên cứu, phát triển loại vắc-xin phòng virus. Và chỉ sau 3 tiếng đồng hồ "nỗ lực", họ đã thành công.

Vắc-xin phòng COVID-19 dự đoán có thể đưa ra thị trường vào đầu mùa hè

Được biết, công ty Inovio cũng từng tạo ra các loại vắc-xin cho virus Zika, virus gây hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) và virus Ebola.

"Chúng tôi phát triển được một thuật toán và đưa trình tự ADN vào thuật toán này. Kết quả cuối cùng là vắc-xin ra đời trong khoảng thời gian ngắn"; "Chúng tôi được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực này ", ông Trevor Smith - Giám đốc nghiên cứu và phát triển của Công ty Dược phẩm Inovio cho biết.

Theo CBS News 8, các nhà khoa học của Inovio hy vọng loại vắc-xin chống virus corona mới sẽ hoạt động giống như một "phần mềm sinh học", cung cấp các hướng dẫn cho cơ thể con người tiến hành một cuộc "tấn công" thích hợp dưới dạng tế bào T và kháng thể chống lại COVID-19.

Được biết, hiện tại một nhà nghiên cứu hàng đầu của Inovio đang có mặt tại Thụy Điển để cùng Tổ chức Y tế Thế giới WHO bàn thảo kế hoạch đối phó tốt nhất để đối phó với COVID-19.

Loại vắc-xin mới đang được thử nghiệm trên chuột và sẽ được thử nghiệm trên một nhóm bệnh nhân. Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, vắc-xin chống virus corona có thể đến tay công chúng vào đầu mùa hè tới.

Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm vắc-xin phòng COVID-19 trên động vật

Trước đó, trong bài viết số ra ngày 23/1 của Tạp chí y khoa Mỹ JAMA, các nhà khoa học nước này cho biết sẽ thử nghiệm một loại vắc-xin phòng ngừa virus corona trên người giai đoạn đầu trong vòng 3 tháng tới.

Kiều Đỗ (t/h)