Công ty quản lý nói gì về tin đồn tan rã của cặp đôi triệu view Jack và K-ICM

Ngày 27/12, Công ty ICM vừa gửi thông báo chính thức đến giới truyền thông về những tranh cãi quanh nguy cơ tan rã của cặp đôi triệu view Jack và K-ICM.

Theo thông báo, công ty này khẳng định, sự thành công của bộ đôi Jack và K-ICM là thành quả của một tập thể. Sự hợp tác của Jack với Công ty ICM không đơn thuần là mối quan hệ giữa đơn vị quản lý với nghệ sĩ, thay vào đó "mỗi cá thể trong tổ chức chúng tôi là một trong nhiều bộ phận của một bộ máy toàn vẹn".



Công ty ICM cho hay họ rất lo lắng khi không thể liên lạc được với Jack kể từ lúc chàng trai về Bến Tre "một cách vui vẻ và bình thường". Tuy nhiên rất may là ngày 14/12, Jack vẫn khỏe mạnh có mặt tại địa điểm biểu diễn ở Bình Phước, dù vậy phía công ty đã không thể tiếp cận vì lúc này Jack được bảo vệ và phong tỏa bởi đội an ninh riêng.



Phía công ty cho hay, sau nhiều ngày chờ phản hồi đến ngày 21/12, họ nhận được thông báo từ mẹ ruột của Jack là anh đang nằm viện nên không thể có mặt ở buổi biểu diễn. Dù rất lo lắng nhưng vì sự chuyên nghiệp và uy tín "đã buộc chúng tôi phải hoàn thành phần biểu diễn chỉ đơn độc 1 mình K-ICM", công ty ICM khẳng định.



Về MV Hoa Vô Sắc, ICM khẳng định đây là dự án hợp tác và phải hoàn thành cam kết với đối tác theo đúng nghĩa vụ. Đồng thời đây là một sản phẩm của tập thể ICM với sự đóng góp tận tâm của Jack.

Về phần những tin đồn, sự công kích ác ý dành cho nhân sự của Công ty ICM hay dành cho K-ICM về cách đối xử với Jack, "xin thẳng thắn nói rằng chúng tôi sẽ không giải thích, không phản hồi vì đó là những cáo buộc vô căn cứ nhằm mục đích phá hoại, chia rẽ nội bộ ICM".



Công ty này khẳng định, ngay cả khi Jack ngây thơ từng có những tuyên bố không đúng về công ty thì anh vẫn là một nghệ sĩ của công ty. Phía ICM vẫn cam kết bảo vệ Jack đúng theo nguyên tắc của hợp đồng.



"Do sự kích động hay xúi giục của ai đó, thì chúng tôi vẫn trên tinh thần cố gắng giải quyết văn minh tại một cơ quan hòa giải có thẩm quyền, chứ không trực tiếp chia sẻ hay công bố", công ty ICM tuyên bố.



Vụ lùm xùm giữa hai chàng trai Jack và K-ICM vẫn chưa ngã ngũ nhưng hình ảnh của K-ICM bị ảnh hưởng nặng nề.



Theo thống kê của trang Socialblade, kênh YouTube K-ICM đã sụt giảm khoảng 50 ngàn lượt theo dõi chỉ trong 3 ngày từ 23-25/12. Ngày 26/12, 90.000 người nhấn nút hủy đăng ký kênh. Đến chiều 27/12, kênh YouTube của K-ICM chỉ còn 4,61 triệu người đăng ký.

Hoa vô sắc- OFFICIAL MUSIC VIDEO