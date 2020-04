Công ty quản lý phủ nhận việc Kihyun (MONSTA X) và Bona (WJSN) hẹn hò

Sáng 21/4, cư dân mạng Hàn Quốc cũng như Việt Nam không khỏi xôn xao bàn tán trước tin đồn Kihyun (MONSTA X) và Bona (WJSN) bí mật hẹn hò. Theo thông tin độc quyền từ tờ Sports Chosun, cặp đôi đã hẹn hò từ khi còn là thực tập sinh, mối tình này đã kéo dài tận 5 năm.

Tuy nhiên, ngay sau đó phía cơ quan quản lý của hai thần tượng là Starship Entertainment đã lên tiếng phủ nhận tin đồn. Đại diện công ty cho biết: "Xin chào, chúng tôi là Starship Entertainment. Kihyun và Bona chỉ là những người bạn tốt trong cùng một cơ quan. Chúng tôi muốn thông báo cho mọi người rằng thông tin họ đã hẹn hò được 5 năm và đi nghỉ cùng nhau là không có căn cứ".

Trước đó, nguồn tin này cho biết cả hai đã hẹn hò được 5 năm kể từ khi Bona chưa chính thức debut. Kihyun và Bona là tiền bối, hậu bối trong công ty quản lý Starship Entertainment, là bạn thân trước khi nảy sinh tình cảm và bắt đầu mối quan hệ được khoảng 5 năm.



Do biết rằng việc hẹn hò là một điều cấm kị trong showbiz Hàn, cả hai người đều rất cẩn trọng trong những cuộc hẹn hò, họ thường chọn những địa điểm kín kẽ, ít người như Shinsadong hay hẹn hò trong xe ô tô của Kihyun. Thậm chí, nguồn tin này còn cho biết cả hai từng đi nghỉ dưỡng ở Jeju với nhau cùng một số người bạn thân thiết.

Bona (WJSN/Cosmic Girl) là một mỹ nữ có gương mặt 'đẳng cấp diễn viên', với nhan sắc xinh đẹp kiều diễm. Cô từng đứng thứ 9 trong top 100 nữ idol được cộng đồng đồng tính nữ xứ Hàn yêu thích nhất năm 2019. Bona không chỉ xinh đẹp, thanh tú mà còn sở hữu thân hình chuẩn với chiều cao khoảng 1m64 và vòng eo con kiến chì khoảng 50cm.

Kihyun (SN 1993) là giọng ca tài năng của MONSTA X, ra mắt cùng nhóm vào năm 2015. Anh từng tham gia vào chương trình 'King of Mask Singer' và vượt qua vòng đấu đầu tiên khi đối đầu với Apink Namjoo. Nam thần tượng sở hữu một giọng ca ngọt ngào, từng phát hành nhiều bản OST cho một số bộ phim truyền hình Hàn Quốc.

Sau khi tin tức cặp đôi hẹn hò được công bố, người hâm mộ Kpop ở nhiều nước không khỏi bàn tán xôn xao. Thậm chí, tin tức này còn vượt lên Top 1 hotsearch bên Trung Quốc bởi WJSN là một nhóm nữ thần tượng vô cùng nổi tiếng tại đây. Dù thông tin đã được phủ nhận, không ít người vẫn xuýt xoa trước mối tình 'hụt' của cặp đôi trai tài gái sắc này.

Chi Nguyễn (t/h)