Công ty Trường Sinh hoạt động trong Bệnh viện Bạch Mai như thế nào?

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 Thành phố Hà Nội sáng 30/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu kiểm tra, thông tin rõ về hoạt động của Công ty Trường Sinh ở trong Bệnh viện Bạch Mai.

Lãnh đạo thành phố cho biết đã hỏi kỹ giám đốc Công ty Trường Sinh, hỏi 5/23 người của Công ty Trường Sinh làm việc trong viện, từ đó khẳng định toàn bộ việc nấu ăn và cung cấp dịch vụ của Công ty Trường Sinh này trực thuộc dưới sự giám sát của Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Bạch Mai.

Giám đốc Công ty Trường Sinh cho biết hằng ngày có 7 nhân viên của Khoa Dinh dưỡng xuống kiểm tra từ nguồn nhập rau, thực phẩm, giám sát quá trình nấu nướng, giám sát chế độ dinh dưỡng để cung cấp cho bệnh nhân, người nhà, có tổ chức bếp ăn của bác sĩ, y tá, cán bộ trong bệnh viện.

Ông Nguyễn Đức Chung, theo giám đốc công ty này, có khoảng 90 người làm việc ở Bệnh viện Bạch Mai, trong tất cả các bộ phận. Cụ thể, bộ phận đưa nước sôi ở sát tường với hai nữ điều dưỡng là bệnh nhân 86 và 87. Nhóm này có 23 người này tối ngủ cùng nhau.

"Trong thời gian từ ngày 10 đến 18/3, tức là trước thời điểm phát hiện điều dưỡng dương tính, họ ngủ trong hội trường của bệnh viện. Sau ngày 18 cho đến 25/3, tức khi có điều dưỡng dương tính, là ngủ trên bàn tại khu nhà ăn. Có nghĩa lây nhiễm có thể do ngủ cùng nhau, tôi hỏi kỹ thì người ta chỉ ngủ cách nhau có 80cm. Đến giờ gần như số người này lây nhiễm gần hết", ông Chung khẳng định.

Cũng theo ông Chung, việc hàng ngày đều có người của Khoa Dinh dưỡng - Bệnh viện Bạch Mai kiểm tra nguồn nhập thực phẩm, quá trình nấu nướng, dinh dưỡng suất ăn do Công ty Trường Sinh cung cấp.

"Rõ ràng đây là một bộ phận của Khoa Dinh dưỡng chứ không phải một công ty tư nhân vào làm”. Chủ tịch Thành phố Hà Nội đề nghị kiểm tra xem xét kỹ việc này để có báo cáo phát ngôn chính xác.

Tính đến sáng 31/3, đã ghi nhận 22 trường hợp mắc COVID-19 là nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh, cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai.

Sau khi phong tỏa khu nhà ăn và căng tin, hiện Bệnh viện tạm thời hợp tác với công ty Vasco hàng không để chuyển thức ăn vào viện.

Về phía Công ty TNHH Trường Sinh, được biết, công ty này còn cung cấp dịch vụ, suất ăn cho nhiều bệnh viện khác. Cụ thể, tại Bệnh viện Nội tiết trung ương đã thực hiện cách ly, tiến hành xét nghiệm đối với toàn bộ nhân viên của công ty này (bao gồm 19 người). Đồng thời có 3 nhân viên y tế của Khoa dinh dưỡng lâm sàng và tiết chế phải thực hiện việc giám sát dịch tễ.

Đến ngày 30/3, toàn bộ nhân viên của Công ty TNHH Trường Sinh cung cấp suất ăn cho Bệnh viện Nội tiết trung ương đều có kết quả âm tính với COVID-19. Đặc biệt, những nhân viên cung cấp suất ăn cho Bệnh viện này không có liên quan tới các nhân viên phục vụ tại Bệnh viện Bạch Mai. Hai tổ nhân viên cung cấp suất ăn làm việc tách biệt nhau tại 2 đơn vị.

Để đảm bảo an toàn, Bệnh viện Nội tiết trung ương vẫn tích cực kiểm soát chặt chẽ công tác phòng chống dịch, đặc biệt tại khu vực nhà ăn cùng các nhân viên cung cấp suất ăn. Được biết, bệnh viện này đang tìm đơn vị cung cấp suất ăn mới trong trường hợp toàn bộ nhân viên Công ty TNNHH Trường Sinh buộc phải cách ly phòng chống COVID-19

