Công văn hỏa tốc khôi phục hoạt động vận tải hành khách trong nước từ 8/5

Chiều 7/5, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có công văn hỏa tốc về việc khôi phục hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách trong nước.



Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ, các Cục Hàng không, Đường sắt, Hàng hải, Đường thủy nội địa và các sở GTVT thông báo tới các đơn vị Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ, các Cục Hàng không, Đường sắt, Hàng hải, Đường thủy nội địa và các sở GTVT thông báo tới các đơn vị kinh doanh vận tải trong nước như xe buýt, taxi, xe khách, máy bay, tàu hỏa, tàu thủy... được phép hoạt động trở lại bình thường bắt đầu từ 0h ngày 8/8.

"Thời gian áp dụng từ 0 giờ ngày 8/5/2020", công văn nêu rõ.



Được biết, việc khôi phục toàn bộ hoạt động vận tải nội địa căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về các biện pháp nới lỏng giãn cách trong tình hình mới, đồng thời đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải.

Người Hà Nội chấp hành nghiêm quy định giãn cách khi đi xe bus. Ảnh: VOV

Bộ GTVT cũng giao các cơ quan quản lý phối hợp với Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nắm bắt tình hình vận tải hành khách tại địa phương và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh; tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải hành khách theo đúng quy định và phù hợp với tình hình mới.

Những quy định hạn chế về loại hình, tần suất hoạt động của phương tiện mà trước đó phải áp dụng để ngăn chặn dịch COVID-19 sẽ được gỡ bỏ.

Trước đó, như Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, Bộ GTVT đã ra công văn hỏa tốc số 3863/BGTVT-CYT về một số nội dung liên quan đến vận chuyển hành khách, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 22/4.

Theo đó các hoạt động vận tải có phần được "nới lỏng" hơn sau khi hết cách ly xã hội . Tuy nhiên, chủ phương tiện và các nhân viên, hành khách phải đảm bảo nghiêm ngặt các điều kiện y tế về phòng, chống dịch như giảm tần suất chuyến, hành khác ngồi không quá 50% số ghế, hành khách ngồi cách nhau 1 m,...

Dỡ bở giãn cách trên các phương tiện vận tải

Kiều Đỗ (t/h)