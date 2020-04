Công văn khẩn của UBND TP Hải Dương về bến phà Tuần Mây

Liên quan đến thông tin báo chí phản ánh về tình trạng ùn tắc, chen chúc tại bến phà Tuần Mây dù cả nước đang thực hiện cách ly xã hội , chiều tối ngày 7/4, UBND tỉnh Hải Dương đã có công văn khẩn số 1102/UBND-VP về vấn đề này.

Theo đó, tình trạng ùn tắc ở bến phà Mây xuất phát từ việc UBND thị xã Kinh Môn quyết định cho dừng hoạt động của các đò ngang sang huyện Kim Thành gồm đò hăng Long, đò Thượng Quận, đò An Phụ và đò Quýt dù trước đó Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hải Dương đã có văn bản hướng dẫn thị xã Kinh Môn không nên dừng hoạt động các bến đò ngang mà chỉ khống chế lượng người và phương tiện trên mỗi chuyến.









Hàng nghìn người lao động phải đi qua phà Tuần Mây để đi làm.

Để giải tỏa lượng người đến bến phà Mây phòng ngừa dịch COVID-19 và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người lao động, bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo, giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cùng UBND thị xã Kinh Môn và các đơn vị liên quan làm việc với các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp bố trí kế hoạch sản xuất phù hợp cho người lao động, tránh tình trạng tập trung đông người vào đầu giờ và cuối ngày làm việc, phát thẻ, bố trí phương tiện đưa đón người lao động qua phà Mây bảo đảm an toàn.

Giao Sở GTVT Hải Dương có nhiệm vụ kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của bến phà Mây và xây dựng phương án hoạt động của bến phà bảo đảm các nguyên tắc phòng, chống dịch COVID-19.

Thị xã Kinh Môn và UBND huyện Kim Thành xem xét cho mở lại các bến đò nối giữa thị xã Kinh Môn và huyện Kim Thành để giảm tải cho bến phà Tuần Mây. Bố trí lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, rà soát không để tình trạng quá tải, ùn tắc; xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Cảnh ùn tắc thường xuyên xảy ra tại phà Tuần Mây vào giờ cao điểm.

Theo phản ánh của PV báo Nhân Dân, từ chiều tối 7/4, một số đò ngang lân cận bến phà Tuần Phà đã hoạt động trở lại tuy nhiên vẫn còn khá đông người tụ tập tại phà Mây do chưa biết thông tin. Đến sáng nay 8/4, lưu lượng hành khách đến bến phà Tuần Mây đã giảm đám kể

Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn Nguyễn Thị Liễu cho biết, các bến đò ngang ở các xã, phường An Phụ, Thượng Quận, Lạc Long, Thăng Long dã được hoạt động trở lại để chở công nhân, người lao động có biển hiệu do doanh nghiệp cấp và phương tiện chở các mặt hàng thiết yếu. Các bến đò sẽ phục vụ các khung giờ từ 5-8h, 11-14h và 16-20h để phục vụ người dân.

