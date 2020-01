Cưỡng chế tháo dỡ Công viên nước Thanh Hà sau nhiều sai phạm nghiêm trọng

Sáng 15/1, cơ quan chức năng quận Hà Đông, Hà Nội cho biết sẽ tiến hành tháo dỡ Công viên nước Thanh Hà sau nghiều sai phạm nghiêm trọng. Công viên nước Thanh Hà được coi là công viên nước lớn nhất Hà Nội, thuộc khu đô thị Mường Thanh , phường Phú Lương, quận Hà Đông; chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5.

Toàn cảnh công viên nước Thanh Hà nhìn từ trên cao

Từ 8h sáng, hàng chục cảnh sát, dân phòng đã có mặt tại địa điểm công viên, căng dây ngăn phương tiện ở hai đường vào cổng Công viên nước (CVN) Thanh Hà. Các máy xúc lần lượt phá dỡ các hạng mục của công viên bao gồm: cầu trượt nước, đài phun nước, bể tạo sóng, nhà điều hành,... Trao đổi với Pv, Phó chủ tịch UBND phường Phú Lương, ông Dương Ngọc Thỏa cho biết: "Phường đã huy động hơn 100 cán bộ tham gia việc cưỡng chế, dự kiến việc cưỡng chế sẽ hoàn thành trong ngày mai, 16/1. Cienco 5 phải chịu toàn bộ chi phí cho buổi cưỡng chế này".

Công viên nước Thanh Hà liên tục xảy ra nhiều sai phạm

Trước đó, cách đây 2 tháng, cơ quan chức năng đã gửi giấy yêu cầu chủ đầu tư phải chủ động phá dỡ các công trình vi phạm trong CVN Thanh Hà, tuy nhiên không nhận được sự hợp tác từ phía công ty đầu tư. Do đó, đến hôm nay ngày 15/1, công trình vui chơi này đã bị cưỡng chế tháo dỡ , việc thực hiện được áp dụng trên toàn bộ phạm vi công viên. Đến hết sáng nay, khoảng 1/1 khu vui chơi trong khuôn viên đã bị tháo dỡ.

Ông Thỏa cho biết việc tháo dỡ Công viên nước Thanh Hà thực hiện theo quyết định "Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả" do Phó chủ tịch UBND quận Hà Đông, ông Nguyễn Quang Ngọc ban hành ngày 24/12/2019. Ông Thỏa cho biết: "Công viên nước này chưa được cấp phép xây dựng. Chúng tôi đã gửi thông báo yêu cầu chủ đầu tư tự tháo dỡ từ ngày 27/11/2019. Quá thời hạn, chủ đầu tư không thực hiện nên buộc chúng tôi phải cưỡng chế". Dự kiến việc phá dỡ sẽ tiến hành trong vòng 2 ngày.

Những máng trượt bị tháo dỡ.

Công viên nước Thanh Hà là công viên nước lớn nhất Hà Nội với vốn đầu tư là hơn 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, kẻ từ khi mở cửa cho khách tham quan, vui chơi vào tháng 6/2019, tại đây liên tục xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng, đặc biệt là sai phạm trong công tác đảm bảo an toàn cho khách vui chơi khiến hai trẻ tử vong do đuối nước.

Công viên nước Thanh Hà bị đình chỉ hoạt động. Clip: VTC

3 ngày sau khi khai trương, vào ngày 13/6, một bé trai 2 tuổi bị đuối nước, tử vong tại khu vực sông nhân tạo. Sau đó công viên nước Thanh Hà phải đóng cửa, dừng hoạt động trong một tháng. Tuy nhiên, đến ngày 23/9, sau khi mở cửa trở lại, một bé trai 6 tuổi cũng bị đuối nước . Dù được sơ cứu và đưa đi cấp cứu nhưng cháu bé cũng tử vong sau đó.

Chi Nguyễn (t/h)