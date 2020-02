Container chở thanh long xếp hàng ở cửa khẩu, giao thương đình trệ vì virus corona

Báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 31/1/2020 có khoảng 117 chiếc xe container chở thanh long xuất sang Trung Quốc phải nằm chờ tại bãi xe cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Bên trong mỗi xe chở từ 13-18 tấn thanh long.



Nguyên nhân của tình trạng này là do hai phía Việt Nam và Trung Quốc dừng giao thương hàng hóa để hạn chế dịch corona lây lan.



Những ngày qua, hoạt động giao thương tại các cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam, Hữu Nghị, Đồng Đăng, Chi Ma…, tỉnh Lạng Sơn bị đình trệ vì đại dịch corona.

Thanh long không thể xuất khẩu, rớt giá vì virus corona



Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, những ngày qua lực lượng chức năng cả hai phía Việt Nam và Trung Quốc đều siết chặt thông quan, hầu hết các hành khách đều được kiểm tra y tế, trường hợp máy đo thân nhiệt phát hiện người nào có biểu hiện nhiễm virus corona sẽ không được thông quan để ngăn chặn dịch lây lan.



Tất cả cửa khẩu lớn nhỏ nằm dọc hơn 230km biên giới của tỉnh Lạng Sơn lúc này, các lực lượng biên phòng, hải quan, trung tâm kiểm dịch quốc tế đang căng sức thực hiện các biện pháp chống dịch.



Trao đổi với báo chí, ông Lê Văn Chất, trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng Tân Thanh, cho biết kể từ khi xuất hiện dịch corona, lượng nông sản, hoa quả xuất nhập khẩu qua một trong những cửa khẩu lớn nhất Việt Nam giảm mạnh. Nguyên nhân do dịch bệnh diễn khó lường, buộc các cơ quan chức năng hai nước cùng thực hiện nhiều biện pháp siết chặt thông quan để kiểm soát dịch bệnh.



Ông Chất nói thêm, trong những ngày nghỉ tết, mỗi ngày bãi xe của khẩu Tân Thanh tiếp nhận khoảng 50 container hoa quả, chủ yếu là thanh long nằm chờ để xuất sang Trung Quốc. Trong khi này thường số xe thông quan qua cửa khẩu Tân Thanh trước thời điểm nghỉ tết có thể lên tới 500 xe một ngày.



Đáng nói, phía Trung Quốc thông báo ngừng giao thương hàng hóa tại cửa khẩu để kiểm soát dịch bệnh dự kiến kéo dài tới 8-2 nên nhiều tiểu thương, chủ xe không kịp xoay xở.

Virus corona cũng là thủ phạm gián tiếp khiến thanh long rớt giá. Giá đặt cọc thanh long đang từ 37.000 đồng trước tết, nhưng sau tết thương lái chỉ thu mua với giá còn 5.000 đồng.



Có thể ngừng buôn bán, xuất nhập cảnh kéo dài



Được biết, trong số 12 cửa khẩu (Trung Quốc gọi là chợ biên giới) giữa Việt Nam và Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, có 9 cửa khẩu phụ - cặp chợ biên giới do các địa phương quản lý đã đóng cửa để chống dịch viên phổi cấp do nhiễm virus corona.



Ông Nguyễn Công Trưởng, trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, cho biết hiện chỉ còn 2 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Đồng Đăng và cửa khẩu song phương Chi Ma do nhà nước trực tiếp quản lý vẫn còn hoạt động.

Cửa khẩu Tân Thanh ngừng hoạt động



09 cửa khẩu phụ - cặp chợ biên giới như Tân Thanh - Pò Chài, Chi Ma - Ái Điểm, Cốc Nam - Lũng Vài… sẽ dừng hoạt động giao thương dự kiến đến hết ngày 8/2. Trường hợp không khống chế được dịch corona, thời gian đóng biên sẽ tiếp tục kéo dài thêm.

Trước đó, ngày 30/1, khu tự trị Quảng Tây (Trung Quốc) thông báo dừng các giao dịch trao đổi hàng hóa của doanh nghiệp, cư dân trên toàn tuyến biên giới. Thực hiện đóng cửa biên giới từ 31/1 đến 8/2 để hạn chế sự lây lan của virus corona.



Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn cũng nhận được thông báo về việc đóng cửa các cặp chợ biên giới giữa hai tỉnh Lạng Sơn và Quảng Tây.



Bên cạnh việc dừng giao thương, cơ quan xuất nhập cảnh tỉnh Lạng Sơn cũng tạm dừng cấp giấy thông hành cho người dân, tiểu thương qua lại buôn bán ở vùng biên.

