Container lấn làn gây tai nạn liên hoàn khiến 5 người thương vong

Vụ tai nạn container liên hoàn xảy ra tại quốc lộ 1A khiến 1 người chết, 4 người khác bị thương. Nguyên nhân ban đầu nghi do tài xế ngủ gật.

Tin tức mới nhất ngày 16/5, cùng ngày lãnh đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác nhận với PV VTC News và cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng khiến 5 người thương vong.



Được biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h sáng 16/5 tại quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Đồng Mỏ (huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn). Sáng 16/5, ông Lý Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Mỏ cũng đã xác nhận vụ việc.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, một tài xế điều khiển chiếc xe container mang biển kiểm soát 29C - 451.81 kéo theo rơ moóc 29R-031.36 đã bất ngờ lấn làn rồi đâm liên tiếp vào 2 ô tô, 3 xe máy khác đi ngược chiều.

Vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng đã khiến 1 nam thanh niên tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn ban đầu nghi do tài xế container ngủ gật.

người dân địa phương tổ chức sơ cứu và đưa người bị thương đến Bệnh viện Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường để điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân tai nạn và phối hợp với



Tại hiện trường, chiếc xe container bị nát đầu và nằm ở làn đường ngược lại. Trong khi đó, xe máy cùng xe ô tô con bị biến dạng và nằm gọn dưới gầm container. Sau khi gây tai nạn, tài xế container được xác định đã rời khỏi hiện trường.



Trao đổi với Zing, lãnh đạo UBND huyện Chi Lăng cho biết, nạn nhân tử vong là học sinh. Hiện, chính quyền địa phương đang phối hợp cùng công an tỉnh khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Vụ tai nạn đã khiến tuyến đường ách tắc nghiêm trọng.



Thùy Nguyễn (t/h)