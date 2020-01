Corona là virus gì và virus corona nguy hiểm như thế nào?

Virus corona đã lan ra nhiều nước trên thế giới. Tuy rằng, WHO chưa chắc chắn về khả năng tuyên bố nó là mối lo ngại trên phạm vi toàn cầu nhưng tổ chức này cho rằng, chúng ta nên hiểu và chủ động phòng tránh.

Corona là virus gì?

Mặc dù Tết Nguyên đán đã áp sát nhưng điều công chúng vô cùng quan tâm lúc này là dịch bệnh viêm phổi lạ Trung Quốc. Dịch bệnh này không chỉ khiến người dân TP Vũ Hán, Trung Quốc (nơi khởi nguồn bệnh dịch) bị cô lập mà còn khiến nhiều quốc gia khác như Thái Lan, Mỹ, Nhật Bản... và cả Việt Nam lo lắng.

WHO đã thể hiện những điểm lo ngại của mình trước dịch bệnh này. Mặc dầu vậy họ vẫn chưa chắc chắn về khả năng tuyên bố dịch là mối lo ngại ở phạm vi quốc tế. Song tổ chức này đề nghị tất cả cùng chung tay chủ động phòng chống bệnh.

Vậy corona là virus gì? Theo định nghĩa của Wiki, corona (hay coronavirus) là loại virus thuộc phân họ Coronavirinae trong Họ Coronaviridae, theo Bộ Nidovirales. Virus này thuộc hệ gen ARN sợi đơn chiều dương và với một nucleocapsid đối xứng xoắn ốc.

Tên virus corana có nguồn gốc từ tiếng Latin, có nghĩa là vương miện, hào quang. Bởi khi nhìn nó dưới lăng kính hiển vi thì sẽ thấy một hình ảnh tương tự như vương miện hoàng gia hoặc vành nhật hoa.

Hình dạng của corona dưới kính hiển vi

Cũng theo lý giải của Wiki, virus corena thường gây ra các triệu chứng cảm lạnh thông thường, nhiễm trùng mũi, xoang hoặc cổ họng và lây lan qua hắt hơi, ho. Song, nó chính là nguyên nhân dẫn đến các bệnh hô hấp nghiêm trọng như hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) hoặc tử vong.

Loại virus này được giới khoa học phát hiện đầu tiên vào những năm 1960 từ khoang mũi một bệnh nhân bị cảm lạnh. Loại virus này khi đó được đặt tên là human coronavirrs 229E and human coronavirus OC43. Tuy nhiên, từ đó đến nửa đầu năm 2019, chúng “ngủ im” và trên thế giới chưa từng phát hiện ca bệnh nào. Virus corona bắt đầu khấy động thế giới con người khi chúng nhen nhóm dịch b bệnh tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) vào hồi cuối tháng 12/2019.

Về chúng virus này, theo đài CNN, chúng chính là “anh em họ” với virus từng gây đại dịch trên thế giới như SARS và MERS. Nhà khoa học Leo Poon – người đầu tiên giải mãi loại virus này cho rằng, chủng virus mới chắc chắn phát sinh từ động vật rồi lây sang con người. Nhưng một số nhận định khác lại cho rằng, chúng xuất hiện từ loài rơi và rắn. Sau đó lây từ rắn sang cơ thể con người.

Trả lời trên một tạp chí chuyên ngành, ông Poon – chuyên gia virus (thuộc Trường Y khoa cộng đồng – Đại học Hong Kong) phân tích: “Những gì chúng ta biết là nó gây bệnh viêm phổi và sau đó không có phản ứng với điều trị kháng sinh. Có nghĩa là điều trị bằng kháng sinh không có tác dụng với nó. Điều này không ngạc nhiên, song về phương diện tử vong, bệnh SARS cướp đi sinh mạng của 10% số người mắc bệnh”.

Tính đến thời điểm hiện tại Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng cho rằng, đây là một dịch bệnh nguy hiểm, nó có thể lan rộng. WHO đang chỉ dẫn tới các nước về cách chuẩn bị phòng ngừa, ứng phó dịch bệnh, trong cả phương án theo dõi người bệnh và điều trị.

Virus corona nguy hiểm như thế nào?

Virus corona là loại virus gây bệnh ở khu vực đường hô hấp. Chúng phát triển bệnh lý từ nhẹ đến trung bình, từ trung bình đến nặng. Nếu không được phát hiện và cứu chữa kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Quá trình khởi phát của bệnh lý này tương tự với chứng cảm lạnh thông thường.

Một số biểu hiện dễ thấy của bệnh nhân khi nhiễm virus corona là tình trạng chảy nước mũi, ho, đau họng, cộng thêm đau đầu, sốc cao. Các triệu chứng này thường kéo dài trong nhiều ngày. Thông thường, khi bệnh nhân nhập viện sẽ trong tình trạng sốt cao, uống thuốc hạ sốt không hiệu quả.

Bệnh viêm phổi do corona gây ra có thể gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời

Virus corona đặc biệt nguy hiểm với những người có hệ miễn dịch yếu, người lớn tuổi, trẻ em. Những đối tượng này có khả năng lây nhiễm cao, khó điều trị và bệnh lý diễn biến nhanh, nguy hiểm cho tính mạng.

Đặc biệt, corona nguy hiểm cho phụ nữ có thai. Khi phụ nữ có thai mắc bệnh sẽ để lại những hậu quả đặc biệt nguy hiểm. Mức độ nguy hiểm của bệnh lý này với phụ nữ có thai tương tự như mức độ của dịch bệnh MERS năm 2014.

Theo nghiên cứu, cứ 10 người nhiễm virus MERS thì có 3 – 4 người tử vong. Trong khi đó, virus gây hội chứng viêm đường hô hấp như corona và SARS thì có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn. Chủng corona có thể lây nhiễm khi người tiếp xúc với vật. Một nguồn tin gần đây cho hay, corana xuất hiện do lây nhiễm từ dơi và rắn sang người.

Dịch virus corona 2019 bùng phát từ nước nào?

Dịch bệnh viêm phổi lạ bắt đầu bùng phát trở lại vào ngày 31/12/2019 ở TP Vũ Hán (Trung Quốc). Đến ngày 9/1/2020, Bộ Y tế nước này đã tổ chức họp khẩn cấp với đại diện Tổ chức Y tế thế giới WHO để bàn về tình hình, diễn biến dịch bệnh viên phổi chưa rõ nguyên nhân.

Đến ngày 13/1/2020, Trung Quốc chưa ghi nhận thêm trường hợp nào nhiễm bệnh phổi lạ. Nhưng quốc gia tỷ dân cũng phải thừa nhận rằng, hiện chưa có thuốc đặc trị bệnh lý này. Một bác sĩ thuộc bệnh viện quân đội nhân dân Trung Quốc cho biết, dịch viêm phổi lạ do chủng virus corana gây ra. Điều đáng nói, chủng virus corana này hoàng toàn mới so với 6 chủng mà thế giới đã phát hiện trước đó.

Các tỉnh ở Trung Quốc được xác định nhiễm bệnh

Tính đến ngày 22/1, tại TP Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), số ca nhiễm virus đã lên đến 541 trường hợp. Hầu hết nhập viện trong tình trạng sốt, ho, suy hô hấp . Ít nhất 15 nhân viên y tế từng chăm sóc cho các bệnh nhân đã nhiễm bệnh, tỏng đó có 9 người đã tử vong.

Tại Macau cũng xác nhận có trường hợp đầu tiên dương tính với chủng virus corana vào ngày 22/1/2020. Bệnh nhân là một người phụ nữ 52 tuổi đến từ Vũ Hán. Người này có biểu hiện sốt, đau họng khoảng 1 tuần trước khi đến Vũ Hán.

Không chỉ tại Trung Quốc, các quốc gia lân cận hoặc những quốc gia có người Vũ Hán (Trung Quốc) đến cũng đưa ra thông báo phát hiện ca bệnh dương tính với corona.

Cụ thể, ngày 16//1/2020, Nhật Bản xác nhận có một người đàn ông ngụ tại quận Kanagawa là trường hợp dương tính với corona đầu tiên. Đến ngày 22/1/2020, một người đàn ông ở bang Washington (Mỹ) được xác định đã nhiễm virus corona. Anh ta có triệu chứng ho, sốt sau chuyến đi tới Vũ Hán.

Đến ngày 23/1/2020, tại Việt Nam phát hiện 2 trường hợp dương tính với virus corona. Theo lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh), hai trường hợp này là bố con đến từ Vũ Hán. Hiện đang được điều trị tích cực.

Nhiều quốc gia trên thế giới đã xác nhận có trường hợp nhiễm bệnh

Để dịch bệnh không phát tán rộng, phía Trung Quốc đã có những động thái tích cực. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NCH) chỉ thị các bệnh viện cách ly, thậm chí cưỡng chế cách lý đối với tất cả các bệnh nhân nghi nhiememx viêm phổi.

Trước đó, tối ngày 20/1/2020, ông Tập Cận Bình đã phát biểu về dịch bệnh này. Vị lãnh đạo TrunG Quốc cho rằng, cần phải coi trọng cao độ, dốc sức làm tốt công tác phòng chống, kiên quyết chặn đứng dịch bệnh lây lan. Nhanh chóng xác định rõ con đường và nguyên nhân lây bệnh. Ông còn nhấn mạnh “tăng cường dẫn dắt dư luận, giữ gìn đại cục ổn định, đảm bảo ăn Tết an toàn”.

Về phần mình, WHO đã mở cuộc họp khẩn để xác định có ban bố dịch viêm phổi ở Vũ Hán là tình hình khẩn cấp về Y tế Quốc tế (PHEIC) hay không. Nếu tình trạng khẩn cấp được ban bố, WHO có quyền khuyến nghị, kêu gọi các quốc gia đóng cửa biên giới, hạn chế giao thương nếu cần thiết.

Trước đó, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố 4 lần với các đại dịch gồm H1N1, bệnh bại liệt trỗi dậy, Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS), bệnh Ebola và virus Zika. Hiện, WHO chưa đưa ra tuyên bố chính thức.

Điều trị và phòng virus corona ra sao?

Theo các ban bố gần đây, bệnh viêm phổi Vũ Hán do virus corona gây ra chưa có cách điều trị cụ thể cũng như chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Trong hầu hết các trường hợp, các triệu chứng bệnh sẽ tự hết. Các bác sĩ có thể giảm nhẹ triệu chứng bằng cách kê thuốc giảm đau, hạ sốc.

Trong quá trình điều trị bệnh, người bệnh cần uống nhiều nước, chất lỏng, nghỉ ngơi, ngủ càng nhiều càng tốt. Còn trong trường hợp triệu chứng không thuyên giảm mà tiến triển nặng thì cần đến bệnh viện để điều trị

Hiện chưa có vacxin phòng ngừa virus corona. Các thử nghiệm vacxin phòng bệnh MERS vẫn đang trong giai đoạn phát triển.

Tuy nhiên, người dân có thể phòng nguy cơ nhiễm bệnh bằng cách tránh tiếp xúc với người bệnh. Cố gắng tránh đưa tay lên mắt, miệng, mũi. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng.

Khi đi ra đường, cần che mũi, miệng; cần khử trùng các vật dụng và bề mặt mà bạn chạm vào để tránh lây bệnh. Nếu là người bệnh thì nên tránh các đám đông, tránh tiếp xúc với những người khác.

Việt Nam triển khai phương án điều trị, phòng viêm phổi lạ thế nào?

Việt Nam là một trong những quốc gia có đường biên giới dài với Trung Quốc. Việt Nam thường xuyên giao thương, đón tiếp hàng triệu đoàn du khách Trung Quốc đến tham quan, du lịch. Chính vì lẽ đó mà việc Việt Nam bị lây truyền bệnh viêm phổi do virus corona gây ra có khả năng cao.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh lý này, Bộ Y tế đã chủ động nắm bắt tình trạng bệnh. Đến ngày 22/1, Cục Y tế dự phòng đề nghị Trung tâm Kiểm dịch Y tế quocos tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Y tế dự phòng các tỉnh, thành phố, phát tờ rơi cho khách đi/đến từ Trung Quốc hoặc các vùng lãnh thổ nhiễm dịch bệnh. Mỗi tờ rơi có ngôn ngữ Việt – Trung, Việt – Anh, số điện thoại đường dây nóng của địa phương để thông báo dịch bệnh.

Liên quan đến tình trạng trên, ngày 23/1/2020, bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh phát hiện 2 ca dương tính với chủng virus corona. Hai bệnh nhân này là bố con đến từ Vũ Hán (Trung Quốc).

Sáng ngày 21//1/2020 (tức ngày 30 Tết Nguyên đán), Bộ Y tế đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp để bàn biện pháp ứng phó với virus corona. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành công điện 121//CĐ-TTg về phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Thủ tướng Chính phủ điện: Bộ Y tế; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Ngoại giao; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ Tài chính; Báo Nhân dân; Thông tấn xã Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Việt Nam xác nhận có 2 trường hợp đầu dương tính với bệnh viêm phổi do corona gây ra

Công điện nêu rõ: Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Đây là dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do vi rút Corona biến chủng gây ra, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh.

Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Thứ nhất, Bộ Y tế chỉ đạo tổ chức kiểm soát chặt chẽ hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu (đường bộ, đường thủy, đường hàng không), nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tổ chức cách ly, quản lý kịp thời; có các phương án đáp ứng hiệu quả phù hợp với tình hình dịch.

Thứ hai, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để cung cấp thông tin và khuyến cáo các công dân Việt Nam không nên đến các khu vực đang có dịch khi không cần thiết.

Thứ ba, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ Y tế; bảo đảm cung cấp đủ thuốc, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn.

Your browser does not support HTML5 video.

Nga Đỗ (t/h)