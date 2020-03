Bệnh nhân số 17 đã 3 lần liên tiếp âm tính với virus SARS-CoV-2

Trong số 17 trường hợp đã khỏi bệnh, có 16 trường hợp mắc COVID-19 tính từ ngày 23/1-13/2 (giai đoạn 1) đã được ra viện, 1 trường hợp còn lại là bệnh nhân thứ 18, mắc COVID-19 tính từ ngày 6/3 đến ngày 20/3 được chữa khỏi (giai đoạn 2). Bệnh nhân số 18 đã 3 lần xét nghiệm âm tính, không còn ho, sốt, hoàn toàn khỏe mạnh. Bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình sang Bệnh viện Đa khoa Thái Bình theo dõi sức khỏe.

Hiện có 14 trường hợp bệnh nhân đã 1-3 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với chủng mới virus corona.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - nơi đang điều trị 46 ca bệnh, đã có 7 bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2. Trong số đó, bệnh nhân số 25, bệnh nhân số 59, bệnh nhân số 72 và bệnh nhân số 21 đã âm tính lần 1. Bệnh nhân số 24 và bệnh nhân số 27 đã 2 lần liên tiếp âm tính. Đặc biệt, bệnh nhân số 17 đã 3 lần liên tiếp xét nghiệm âm tính với chủng mới virus corona.

Đa số bệnh nhân COVID-19 đang có sức khỏe ổn định. Ảnh: VOV

Các cơ sở y tế khác cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp âm tính 1-2 lần với COVID-19 gồm: 2 bệnh nhân nước ngoài đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng; 1 bệnh nhân người Anh đang điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2; bệnh nhân số 32 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Về các ca bệnh nặng, Bộ Y tế cho biết có 3 bệnh nhân đang trong tình trạng rất nặng, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Cả 3 ca bệnh đều đang thở máy, lọc máu, ECMO - kỹ thuật tuần hoàn ngoài cơ thể, có khả năng thay thế chức năng tim và phổi.

Hiện Bộ Y tế đã liên tục tổ chức hội chẩn chuyên môn gồm các chuyên gia hàng đầu về hồi sức, hô hấp, tim mạch... và tổ hồi sức bệnh nhân COVID-19 nặng đề điều trị tích cực đối với các trường hợp này.

