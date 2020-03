Thông báo khẩn tìm người có mặt tại các địa điểm bệnh nhân COVD-19 từng đến

Sáng ngày 26/3, Bộ Y tế đã phát đi thông báo khẩn số 8, xác định lịch sử di chuyển của các bệnh nhân mắc viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19).

- Quán ăn bún đậu mắm tôm 173 Thái Hà: địa chỉ ngõ 13 Thái Hà (Hà Nội), thời gian từ 12-14h ngày 13/3.

- Quán Thịt xiên nướng: địa chỉ 31A Hồ Đắc Di (Hà Nội), thời gian từ 17-20h ngày 15/3.

- Vinmart trong Vincom Phạm Ngọc Thạch: địa chỉ số 2 Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội), thời gian từ 20-22h ngày 15/3.

- Buddha Bar & Grill: địa chỉ số 7 đường Thảo Điền (phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM, thời gian từ 22h ngày 14/3 đến 2h30 ngày 15/3.

- Quán miến lươn: địa chỉ 42 phố Thái Hà (Hà Nội), thời gian từ 12-14h ngày 19/3.

Bộ Y tế đề nghị, tất những người từng có mặt tại các địa điểm trên và đúng khoang thời gian này cần liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ.

Trước đó, Bộ Y tế đã phát đi 7 thông báo khẩn, đề nghị hành khách trên 28 chuyến bay có người bệnh mắc COVID-19 liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ. Các đại lý bán vé cho các hành khách cũng có trách nhiệm thông báo cho các hành khách đã mua vé.

Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến tình hình dịch COVID-19 mới nhất...

