COVID-19 có thể gây ra một số biến chứng hiếm gặp ở trẻ em

Bệnh Kawasaki là tình trạng sốt cấp kèm phát ban toàn thân ở trẻ nhỏ, viêm động mạch vành cung cấp máu cho tim. Đau bụng và các vấn đề tiêu hóa cũng là triệu chứng phổ biến ở người mắc viêm cơ tim.

"Nhiều khả năng một hội chứng viêm liên quan đến COVID-19 đang xuất hiện ở trẻ em nước Anh. Song đây cũng có thể là mầm bệnh truyền nhiễm khác chưa xác định", báo cáo này bổ sung.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra trẻ em ít có nguy cơ mắc COVID-19 hơn người lớn

Trao đổi với đài phát thanh LBC Radio ngày 28/4, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết một số trẻ em đã tử vong dù không có vấn đề sức khỏe tiềm ẩn nào.



Ông Hancock cho hay, giới chức Anh và các chuyên gia y tế nghĩ rằng hội chứng viêm mạch máu này có thể do virus SARS-CoV-2 gây ra, dù không chắc chắn hoàn toàn do một số người mắc căn bệnh này lại có kết quả âm tính với virus. Hiện các chuyên gia y tế vẫn đang nghiên cứu về căn bệnh mới này.



Được biết, các trường hợp trẻ mắc hội chứng hiếm gặp này đã được đưa vào khoa hồi sức tích cực để điều trị. PICS cho biết dù Anh ghi nhận ít ca COVID-19 nghiêm trọng ở trẻ em, lượng nhỏ bệnh nhân có triệu chứng giống với mô tả bị biến chứng viêm mạch máu như NHS cũng rất đáng lưu tâm.

Một số nghiên cứu trên thế giới chỉ ra trẻ em ít có nguy cơ mắc COVID-19 hơn người lớn nhưng thông tin này vẫn đáng quan ngại. Các chuyên gia chăm sóc Sức Khỏe lên tiếng trấn an phụ huynh, cho rằng nguy cơ trẻ em mắc COVID-19 phát triển tình trạng viêm mạch máu là tương đối thấp.

Theo CNN, giáo sư Simon Kenny, giám đốc lâm sàng của NHS, khẳng định: "May mắn là các bệnh giống như Kawasaki, đang được coi là biến chứng COVID-19 ở trẻ em, rất hiếm gặp. Nhưng bác sĩ vẫn cần nhận thức được các rủi ro tiềm tàng ở trẻ em và thanh thiếu niên để đưa ra phương án điều trị nhanh chóng, phù hợp".

Đồng quan điểm, giáo sư Russell Viner, giám đốc Đại học Nhi khoa và Sức khỏe Trẻ em Hoàng gia, nói rằng trẻ em ít có nguy cơ bị nhiễm COVID019 ở mức độ nặng. Tuy nhiên, khi phát hiện con cái có dấu hiệu nghi ngờ cha mẹ cần lập tức liên hệ với cơ quan y tế.



Không chỉ ở Anh, các bác sĩ ở miền Bắc Italy, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19 trên thế giới, đã ghi nhận một số lượng lớn trẻ nhỏ dưới 9 tuổi có biểu hiện mắc bệnh tương tự bệnh Kawasaki.

Biểu hiện bệnh Kawasaki ở trẻ

Bệnh Kawasaki, được đặt tên theo tên một bác sĩ nhi khoa người Nhật Bản, là bệnh thường xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi gây sốt cấp kèm phát ban toàn thân. Bệnh gây viêm trong thành mạch của các động mạch nhỏ và vừa trên toàn cơ thể, bao gồm các động mạch vành, cung cấp máu cho cơ tim.

Kawasaki còn được gọi là hội chứng da niêm mạc (mucocutaneous) hạch bạch huyết vì nó cũng ảnh hưởng đến các hạch bạch huyết, da và màng nhầy bên trong mũi, miệng và cổ họng.

Cứ 5 trẻ mắc bệnh Kawasaki sẽ có 1 trẻ bị các tổn thương mạch vành. Hầu hết trẻ mắc bệnh chỉ bị tổn thương nhỏ và không kéo dài. Tuy nhiên ở một số trẻ, tổn thương có thể tồn tại cho tới khi trẻ trưởng thành, khiến cho thành động mạch vành trở nên yếu và hình thành túi phình động mạch. Các túi phình động mạch này rất nguy hiểm, chúng có thể cản trở máu chảy tới các cơ tim.

