 COVID-19 đã lan ra 31 quốc gia, Ý xác nhận ca tử vong đầu tiên

Tính đến 7h (giờ Việt Nam) ngày 22/2 đã có 31 quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận các trường hợp dương tính với COVID-19. Trong đó, Ý ghi nhận có ca tử vong đầu tiên do COVID-19 gây ra.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế , tính đến ngày 22/2, trên thế giới đã ghi nhận 76.846 trường hợp dương tính với COVID-19. Trong đó, tại Hồ Bắc có 426 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 63.088 người.

Đã có 31 quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc ghi nhận trường hợp mắc với tổng số 1.379. Trong đó có Israel và Lebanon là 2 quốc gia ghi nhận ca mắc đầu tiên; số ca mắc trên tàu Diamond Princess là 634 người.

Ý ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì COVID-19

Số lượng ca nhiễm tử vong đã tăng lên 2.251 người, trong đó tại Trung Quốc đại lục ghi nhận 2.236 trường hợp. Các quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc ghi nhận là 15 trường hợp. Cụ thể, Philippine 1; Hồng Kông (Trung Quốc) 2; Nhật Bản 1; Pháp 1; Đài Loan 1; Iran 4; Tàu Diamond Princess 2; Hàn Quốc 2 thì đã ghi nhận thêm ca tử vong ở Ý với 1 trường hợp đầu tiên.

Cơ quan y tế của Ý cũng đã công bố, nước này có trường hợp đầu tiên tử vong do nhiễm COVID-19. Bệnh nhân là một người đàn ông 78 tuổi. Ông ta tử vong tại một Bệnh viện ở TP Padua thuộc phía Bắc nước này.

Theo ghi nhận, đợt dịch bùng phát ở miền Bắc Ý ngày càng tồi tệ hơn. Trong ngày 21/2 đã ghi nhận 14 trường hợp tại khu vực giàu có của Bologna, 2 trường hợp ở khu lân cận Veneto.

Hiện tại ở Ý có 250 người đã được cách ly, tiến hành theo dõi và xét nghiệm. Trong đó 149 trường hợp là y tá, bác sĩ, thành viên gia đình và những người từng tiếp xúc với bệnh nhân 38 tuổi nhập viện Codogno trước đó.

Bác sĩ tại một bệnh viện ở Hồ Bắc đang chuẩn bị vào ca trực tiếp theo giữa mùa dịch

Tại Việt Nam, tính đến hết ngày 21/2, ghi nhận 16 trường hợp mắc COVID-19, không có trường hợp mới nào. Tất cả 16 ca bệnh đã được điều trị khỏi. Trong ngày 21/2, Bộ Y tế cũng tổ chức họp trực tuyến với các Tổ chức Y tế thế giới khu vực châu Á Thái Bình Dương về phòng, chống dịch COVID-19; tổ công tác thường trực phòng chống dịch của Bộ Y tế tiếp tục thường trực hỗ trợ địa phương về giám sát, cách ly, điều trị bệnh nhân tại Vĩnh Phúc

Trong ngày 22/2, nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới dự kiến tới Vũ Hán để thăm các bệnh nhân khu dã chiến và thu thập mẫu động vật hoang dã, truy nguyên nguồn gốc virus.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự lây lan dịch COVID-19 tại các quốc gia bên ngoài Trung Quốc và giữa những người không liên quan đến Trung Quốc hay Vũ Hán. Ông Ghebreyesus cho biết, vẫn có cơ hội để khống chế virus “nhưng cánh cửa cơ hội kiểm soát dịch COVID-19 đang thu hẹp dần”. WHO vẫn đang kêu gọi các nước tiếp tục những biện pháp ngăn chặn dịch bệnh trong khi chuẩn bị đối phó với sự lan nhanh trong cộng đồng.

Your browser does not support HTML5 video.

Hàn Quốc tăng gần gấp đôi ca nhiễm Covid-19 trong 1 ngày|Thế giới có 76.790 ca nhiễm

Nga Đỗ (t/h)