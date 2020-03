COVID-19 lan ra 101 quốc gia, tham mưu trưởng quân đội Ý dương tính với SARS-CoV-2

Theo số liệu thống kê tới 6h ngày 9/3 cho thấy, COVID-19 đã lan ra 101 quốc gia, vùng lãnh thổ với gần 110 nghìn người mắc và hơn 3.800 người tử vong. Số ca mắc mới và tử vong tập trung nhiều ở khu vực châu Âu.

Cụ thể, tính đến 6h30 sáng nay, số ca mắc trên thế giới 109.650 người, số người tử vong là 3.801 người. Trong đó, số trường hợp mắc và tử vong do Covid-19 bên ngoài Trung Quốc đại lục là 28.951 người mắc và 704 người tử vong.



Các quốc gia khác như Italia, Iran, Hàn Quốc, Pháp, Đức là các quốc gia bên ngoài Trung Quốc đại lục có số ca mắc Covid-19 ở mức hơn 1.000 người. Trong đó, số ca nhiễm ở Italia theo số liệu thống kê đến 6h sáng nay đã vượt qua Hàn Quốc, giờ chỉ đứng sau Trung Quốc đại lục với 7.375 người mắc và 366 người tử vong; tăng 1.492 người mắc và 143 người tử vong so với mức 5.883 người mắc và 223 người tử vong được thống kê lúc 22 giờ (ngày 8/3).

Ở một diễn biến liên quan, ngày 8/3, hãng thông tấn Adnkronos của Italy dẫn nguồn từ thông báo của Bộ Tham mưu quân đội Italy, Tham mưu trưởng quân đội Italia, tướng Salvatore Farina, đã được xác định dương tính với chủng mới của virus corona gây bệnh viên đường hô hấp cấp.

Theo thông báo của Bộ Tham mưu quân đội Ý, hiện ông Salvatore Farina có tình trạng Sức Khỏe tốt và đang được cách ly. Ông Farina cũng đang tiến hành các quy trình y tế cần thiết nhằm xác định các tiếp xúc của ông trong những ngày gần đây.

Trong thông báo, Tham mưu trưởng quân đội Ý cũng cho biết sẽ tiếp tục thực hiện công việc của mình trong điều kiện bị cách ly, đối với những công việc cần sự tham gia của ông sẽ được chuyển giao cho người thay mặt tạm thời. Đó là tướng Bonato.

Tham mưu trưởng quân đội Italia Salvatore Farina. Ảnh: express.co.uk

Tại Việt Nam, tính đến 20h30 ngày 8/3, số trường hợp dương tính với COVID-19 đã ghi nhận là 30 trường hợp. Trong khi đó có 16 trường hợp xác định đã khỏi bệnh. Riêng ngày 8/3, Việt Nam ghi nhận đến 10 trường hợp dương tính với COVID-19.

Tại cuộc họp ngày 8/3 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam – Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu triển khai báo y tế với mọi người Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, chúng ta đã thực hiện khai báo y tế bắt buộc với mọi người nhập cảnh vào Việt Nam. Tuy nhiên, như vậy chưa đủ mà cần triển khai khai báo y tế đối với mọi người. Các thông tin khai báo phải được quản lý chặt chẽ, chỉ phục vụ chống dịch, không sử dụng vào mục đích khác.

