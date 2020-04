Trưa ngày 6/4, trên tài khoản Facebook cá nhân, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đăng tải dòng trạng thái thể hiện cái nhìn lạc quan về việc Việt Nam sẽ thành nước tiên phong trong công tác chống dịch COVID-19, qua đó khẳng định tầm quan trọng của sự đồng lòng giữa cả hệ thống y tế, hệ thống chính trị và toàn xã hội

Nguyên văn dòng chia sẻ của nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế:



"Việt Nam sẽ lại là nước tiên phong thành công về chống dịch bệnh COVID-19, SARS, MERS: đường phố vắng bóng người, đi lại thì bịt kín, khẩu trang thì đeo chặt, tay rửa liên tục, toàn hệ thống chính trị tham gia từ Trung ương đến tổ dân phố, truyền thông 24/24h, virus bị chặn từ ngoài biên giới đến sát biên giới, vừa đến Việt Nam thì bị phát hiện cách ly và được điều trị bài bản... COVID-19 sẽ vẫy tay chào Việt Nam để ra đi trong nắng hè rực rỡ".

Đăng kèm dòng chia sẻ là những hình ảnh đường phố Hà Nội vắng tanh khi người dân tuân thủ thực hiện cách ly xã hội. Ngay sau khi được đăng tải, bài viết của bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Rất nhiều người đã bày tỏ bình luận đồng tình với nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế và ca ngợi những đóng góp của bà Tiến khi còn ngồi "ghế nóng".



"Mọi người không bao giờ quên những đóng góp của chị thời gian qua, chính điều ấy đã góp phần làm nên một Việt Nam vững vàng trong đại dịch", tài khoản Nguyễn Khắc An bình luận.

"Trận này thành công đó là chiến thắng trên nhiều mặt trận, khẳng định lại sức mạnh dân tộc là yếu tố quan nhất Việt Nam luôn có được. Chúc bác luôn trẻ khỏe", tài khoản Nguyen Thuan bày tỏ.

Trước đó, trả lời báo Dân Việt về bước thành công đầu của Việt Nam khi khống chế dịch bệnh và điều trị khỏi hoàn toàn cho 16 bệnh nhân trong "giai đoạn 1" của dịch bệnh COVID-19, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhận định có 4 yếu tố giúp Việt Nam phòng dịch tốt: Đó là những giải pháp tổng thể đồng bộ của Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng và Bộ Y tế; sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị; sự tự nguyên, tích cực của người dân và cuối cùng là kinh nghiệm "trận mạc" của ngành y tế Việt Nam, đặc biệt là y tế dự phòng trong giám sát, phát hiện sớm, cách ly và quản lý bệnh dịch.

Your browser does not support HTML5 video.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến cùng tập thể dục với hàng trăm người dân

Kiều Đỗ (t/h)