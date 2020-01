CSGT Bắc Ninh: Tăng cường kiểm tra, giữ ổn định tình hình giao thông dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý

Trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đã bố trí 100% quân số trực làm nhiệm vụ, đảm bảo cho người dân đón Xuân mới an toàn.

Năm 2019, Công an tỉnh Bắc Ninh nói chung và Phòng CSGT nói riêng đã thực hiện hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu và các mặt công tác đề ra. Chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp chủ trương, biện pháp giữ vững ổn định chính trị , đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị, đối ngoại của tỉnh. Đáng chú ý, trong năm 2019, lực lượng CSGT tỉnh Bắc Ninh đã lập biên bản 1243 trường hợp xe ô tô vi phạm chở hàng quá trọng tải quy định.



Ông Đặng Thanh Phong – Trưởng phòng CSGT tỉnh Bắc Ninh cho biết: Trong năm 2019, Phòng CSGT thường xuyên có những văn bản tham mưu, kiến nghị tổ chức giao thông trên các tuyến toàn địa bàn. Đặc biệt trên các tuyến đê thường xuyên có tình trạng xe chở quá tải. Sau một thời gian tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, đến nay cơ bản đã có nhiều chuyển biến tích cực.



Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các Lễ hội đầu xuân 2020, Phòng CSGT chỉ đạo lực lượng CSGT toàn tỉnh mở cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường.

Ra quân giữ ổn định tình hình giao thông dịp lễ tết.



Tại các điểm có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông, lực lượng CSGT tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bố trí đủ quân số trong thời gian cao điểm. Chủ động trao đổi, liên hệ với các đơn vị có liên quan bố trí quân số đảm bảo theo phương án đã ký kết, phân công nhiệm vụ các lực lượng tham gia phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tổ chức điều tiết giao thông, nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ. Đồng thời rà soát, đánh giá, nhận xét tình hình trật tự an toàn giao thông và đề xuất các điểm mới phát sinh, các điểm đã ổn định đưa ra khỏi các điểm có nguy cơ ùn tắc.

Tại các nút giao thông, lực lượng CSGT tỉnh luôn có mặt để phân luồng các phương tiện và người dân khi tham gia giao thông.



Bên cạnh đó, khu vực điểm đen Bên cạnh đó, khu vực điểm đen tai nạn giao thông , lực lượng CSGT cũng tăng cường bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát , xử lý vi phạm, tập trung vào các lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Chỉ đạo tiếp tục rà soát, đánh giá về tai nạn giao thông, số liệu xử lý vi phạm, tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm xóa bỏ điểm đen; phối hợp với đơn vị quản lý hạ tầng giao thông thường xuyên tổ chức khảo sát, kiểm tra hệ thống biển báo, vạch kẻ đường, hệ thống đèn chiếu sáng… kịp thời đề xuất, kiến nghị các bất cập về tổ chức giao thông; phối hợp với Ban An toàn giao thông lắp băng rôn… tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ tại các điểm đen.

Lực lượng CSGT tăng cường kiểm soát, xử lý lái xe vi phạm về nồng độ cồn.



Đầu năm cũng là dịp nhiều lễ hội được tổ chức khắp cả nước, nhu cầu đi lại của người dân và lưu lượng phương tiện tăng đột biến cũng góp phần gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Do đó, công tác bảo đảm trật tự ATGT được chú trọng, đặc biệt là các lễ hội lớn như lễ hội Đền Bà Chúa Kho, Hội Lim. Phòng CSGT phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh xây dựng phương án cụ thể, tăng cường lực lượng phối hợp phân luồng, hướng dẫn các phương tiện, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, thuận tiện cho du khách. Lực lượng CSGT tiến hành khảo sát, nắm tình hình, chủ động xây dựng phương án bố trí lực lượng; phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng khác đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định trong việc sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè, đúng thời gian, không gây cản trở giao thông tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông, vui chơi an toàn.



Vãn cảnh tham quan di tích lịch sử và Lễ hội đầu xuân là nét đẹp văn hóa từ lâu đời. Mọi người đi lễ đầu năm đều cầu mong một năm mới may mắn. Nhưng chỉ khi người dân tự nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông và các cơ quan chức năng tăng cường xử lý vi phạm thì mới bảo đảm được trật tự ATGT trong mùa Lễ hội.



Nguyễn Liên – Vũ Oanh