CSGT Hà Nội ra quân cao điểm Tết 2020: Xử lý mạnh những lái xe 'ngông ngênh'

Để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn trong dịp cao điểm tết và các lễ hội đầu năm 2020, Phòng CSGT TP Hà Nội đã có kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát.

CSGT Hà Nội tăng cường công tác tuần tra kiểm soát.

Từ ngày 15/12/2019, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu năm 2020 theo kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an).





Chiều 25/12, PV Báo Sức Khỏe Cộng đồng ghi nhận hoạt động của Tổ công tác Y23/141 Công an TP Hà Nội do Trung tá Nguyễn Đức Huấn (đội phó đội CSGT số 4) làm tổ trưởng đang làm công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến đường ngã ba Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Lâm (Quận Long Biên).

Rất nhiều người tham gia giao thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ không đội mũ bảo hiểm bị tổ công tác Y23/141 ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra xử lý vi phạm.

Theo ghi nhận, vào đầu giờ chiều, mật độ giao thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ khá đông. Chỉ trong ít phút triển khai đội hình, tổ đã phát hiện và ra hiệu lệnh dừng xe, xử lý vi phạm hàng loạt phương tiện cả ô tô lẫn xe máy.





Nhiều trường hợp vi phạm những lỗi nhẹ được các cán bộ, chiến sỹ tuyên truyền, nhắc nhở. Một số trường hợp thiếu các giấy tờ cần thiết được tổ tạo điều kiện gọi người nhà đưa đến hoặc về nhà lấy đến bổ sung.





Trung tá Nguyễn Đức Huấn (đội phó đội CSGT số 4 – Phòng CSGT TP Hà Nội) đôi trưởng tổ công tác Y23/141 kiểm tra giấy tờ người vi phạm.

Cũng trong chiều 25/12, tại ngã 4 Đại Cổ Việt – Phố Huế, Tổ TTKS Đội CSGT số 4 đang tổ chức tuần tra. Là một trong những nút giao giao thông quan trọng của thủ đô, mật độ giao thông đông, rất nhiều người vi phạm lỗi vượt đèn đỏ, không xi nhan sang đường và đã bị tổ TTKS yêu cầu dừng xe xử lý.

Ngoài việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và phát hiện, xử lý sai phạm, các tổ công tác của Phòng CSGT Hà Nội cũng tích cực tuyên truyền Pháp luật đến người dân, giúp đỡ người già, trẻ em sang đường trong giờ cao điểm.





Trung tá Nguyễn Đức Huấn cho biết: “Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an TP. Hà Nội và Phòng CSGT TP. Hà Nội, chúng tôi đã triển khai kế hoạch tập trung cao điểm TTKS xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm góp phần đảm bảo an toàn giao thông trong dịp tết 2020. Chúng tôi đã xây dựng phương án bố trí lực lượng về công tác ứng trực, đảm bảo quân số giải quyết các tình huống đột xuất”.





Trần Vũ - Bá Cường