CSGT Phú Thọ: Tăng cường kiểm tra, xử lí vi phạm trật tự ATGT

Quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Phú Thọ đã mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT - TTXH dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu xuân 2020 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo trật tự ATGT thông suốt, tuyệt đối không để xảy ra đua xe trái phép, ùn tắc, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn, phục vụ nhân dân đi lại thuận lợi và an toàn.