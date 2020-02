CSGT sáng kiến đo nồng độ cồn bằng cách thổi bóng bay để ngăn ngừa lây nhiễm virus corona

Chiều 5/2, Thượng tá Đinh Thanh Phong, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng chia sẻ với báo chí, nhằm đảm bảo an toàn và góp phần hạn chế tình trạng lây nhiễm virus corona, lực lượng CSGT của tỉnh đã sáng kiến ra cách kiểm tra nồng độ cồn mới.

Cụ thể, lực lượng chức năng yêu cầu người bị kiểm tra thổi hơi vào một cái bóng bóng. Từ đây, lực lượng làm nhiệm vụ chuyển sang thiết bị đo nồng độ cồn.

Your browser does not support HTML5 video.

Video CSGT kiểm tra nồng độ cồn bằng cách thổi bong bóng

Kế hoạch này được thực hiện kể từ đêm 4/2, Trạm CSGT Mỹ Xuyên thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng làm nhiệm vụ trên đoạn đường trước UBND TP Sóc Trăng.



Sau khi kiểm tra giấy tờ tài xế, CSGT giải thích với tài xế trước khi tiến hành đo nồng độ cồn. Biết được lý do của biện pháp thổi khí gián tiếp vào bóng bay là để ngăn ngừa các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp, các tài xế đều vui vẻ chấp hành.

Tài xế bị kiểm tra được cho thổi hơi vào bóng bay. Ảnh: Thanh Phong



Ống dùng để thổi hơi và đưa khí thở vào máy đo là dụng cụ bằng nhựa dùng trong y tế. Mỗi ống nhựa và bong bóng chỉ sử dụng một lần.



Thượng tá Đinh Thanh Phong nói thêm, cách đo gián tiếp này tuy có mất thêm thời gian sẽ an toàn cho cả người kiểm tra nồng độ lẫn người bị kiểm tra.



Theo lực lượng làm nhiệm vụ, kết quả nhận được từ máy đo nồng độ cồn vẫn hoàn toàn chính xác. Bản thân các tài xế khi được thực hiện sáng kiến mới này cũng yên tâm hơn khi các dụng cụ được dùng 1 lần, đảm bảo không bị nhiễm bệnh.

Sáng kiến ngăn ngừa lây nhiễm virus corona



Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, việc kiểm tra nồng độ cồn thông qua việc thổi hơi vào bong bóng được Trạm CSGT Mỹ Xuyên thực hiện thí điểm lần đầu tiên. Phòng CSGT sẽ rút kinh nghiệm, đánh giá ưu, khuyết điểm và vận dụng trong những đợt sau để nhận sự đồng thuận từ người dân và cơ quan chức năng.

Trước đó, dư luận bày tỏ nghi ngại về việc thổi nồng độ cồn có thể làm lây nhiễm virus corona hay không. Trả lời về vấn đề này, PGS.TS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho biết việc thổi nồng độ cồn với ống sử dụng một lần không làm lây nhiễm virus corona.

Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, cho hay, việc thổi nồng độ cồn đều sử dụng những ống thổi riêng, không ai dùng chung với nhau. Không chỉ virus corona mà tất cả bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp khác cũng có cơ chế tương tự. Người dân không nên băn khoăn, lo lắng.

Hà Ly (t/h)