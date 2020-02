CTCP Cấp nước Thanh Hóa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa

Đó là bảo đảm phát triển sản xuất và cung cấp nước sạch an toàn, ổn định. Chất lượng dịch vụ được cải thiện trên tất cả các tiêu chí về áp lực, lưu lượng, chất lượng nước. Chất lượng nước thành phẩm của Công ty đã được Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đánh giá bảo đảm yêu cầu về chất lượng, đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế quy định.

Trong quá trình đầu tư xây dựng các hệ thống cấp nước, CTCP Cấp nước Thanh Hóa luôn ưu tiên đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại vào sản xuất, nhờ đó đã hỗ trợ thiết thực, hiệu quả trong hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Hiệu quả của việc đổi mới công tác quản lý, vận hành lắp đặt các thiết bị công nghệ cao đã giúp doanh nghiệp giám sát được áp lực nước trên toàn bộ mạng đường ống cấp nước, qua đó chủ động điều chỉnh lưu lượng nước, cung cấp nước kịp thời cho khách hàng trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như quan tâm công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với đào tạo nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho cán bộ, công nhân viên.

Năm 2019 vừa qua, CTCP Cấp nước Thanh Hóa đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tiếp tục bảo toàn và phát huy hiệu quả nguồn vốn. Việc sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao, bảo đảm sản xuất và cung cấp nước sạch ổn định, an toàn, đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất tại các khu công nghiệp, khu đô thị trên địa bàn tỉnh. Song song với việc duy trì tốc độ tăng trưởng, chất lượng dịch vụ được cải thiện trên tất cả các tiêu chí về áp lực, lưu lượng, chất lượng nước thành phẩm, chất lượng các dịch vụ hỗ trợ. Cụ thể, năm 2018: Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước giảm 4,1% so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu như nước hàng hóa đạt 28,574 triệu m3 (tăng 9,1% so cùng kỳ), doanh thu tiền nước đạt hơn 271,3 tỷ đồng (tăng 8,8% so cùng kỳ), nộp ngân sách Nhà nước gần 32 tỷ đồng (tăng 45,8% so cùng kỳ), thu nhập bình quân người lao động đạt 9,25 triệu đồng/tháng...