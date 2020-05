Cụ bà 68 tuổi sinh đôi thành công, tinh trùng được lấy từ người chồng đã 77 tuổi

Trải qua 46 năm kiên trì chờ đợi, cuối cùng bà Margaret Adenug (68 tuổi) đã hạ sinh đứa con đầu lòng. Đáng nói, đó không chỉ là một mà là cặp sinh đôi một trai một gái.

Vợ chồng bà Margaret và ông Noah đón cặp song sinh sau 4 lần thụ tinh nhân tạo

Hai vợ bà kết hôn năm 1974, suốt gần 50 năm qua họ luôn nỗ lực để có con. Trước đó, họ đã 3 lần thụ tinh trong ống nghiệm nhưng thất bại. Không chỉ điều trị sinh sản trong nước, họ đã dành tiền tiết kiệm đến các bệnh viện ở một số nước Tây Phi và Anh.

Trong khi nhiều cặp vợ chồng đã từ bỏ thì ông Noah và bà Margaret ở tuổi tưởng chừng không thể sinh sản vẫn tiếp tục nỗ lực. “Tôi là một người mơ mộng và tôi tin rằng giấc mơ đặc biệt đó của chúng tôi sẽ thành hiện thực”, ông Noah chia sẻ.

May mắn đến lần thụ tinh nhân tạo thứ 4 đã thành công và còn là mang thai đôi. Bác sĩ Adeyemi Okunowo, người trực tiếp điều trị cho bà Margaret cho biết một nhóm chuyên gia đã được tập hợp tại bệnh viện để theo dõi thai kỳ cho sản phụ tuổi cao này.

Cụ bà Ấn Độ sinh đôi ở tuổi 73

"Là một phụ nữ lớn tuổi và lần đầu làm mẹ nên đây là một thai kỳ có nguy cơ cao, chưa kể sản phụ còn mang thai đôi", Bác sĩ Okunowo nói.

Theo bác sĩ Okunowo, phụ nữ lớn tuổi có thể thụ thai trong ống nghiệm nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro thai kì. Đó là các tai biến sản khoa liên quan đến tuổi tác, đặc biệt là nguy cơ sinh non rất cao.

Phụ nữ mang thai ở độ tuổi ngoài 35 đã được coi là nguy cơ cao, với tỷ lệ sảy thai tăng dần theo tuổi. Dưới 35 tuổi tỷ lệ sảy thai của phụ nữ chỉ là 15%, tăng lên 20% ở độ tuổi 35-37; 25% ở độ tuổi 38-40 và 40% sau 40 tuổi. Tất nhiên đây là tỉ lệ sảy với người mang thai tự nhiên.

Tuy nhiên, một nghiên cứu cho thấy rằng những phụ nữ mang thai sau 50 tuổi bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm vẫn có thể có một thai kỳ khỏe mạnh, miễn là bạn được chăm sóc tốt trong quá trình mang thai.

Your browser does not support HTML5 video.

Hai bé trai song sinh nhưng khác biệt hoàn toàn về màu da