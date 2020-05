Cụ bà bại liệt sống sót thần kỳ sau 3 ngày bị con trai chôn sống trong ngôi mộ bỏ hoang

Cảnh sát tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc vừa tìm thấy và giải cứu thành công một cụ bà 79 tuổi bị con trai chôn sống 3 ngày trong một ngôi mộ bỏ hoang.

Theo thông tin trên Daily Mail, sáng 5/5, một người phụ nữ họ Trương đã tới cảnh sát huyện Tĩnh Biên trình báo rằng mẹ chồng chị là bà Vương (79 tuổi) đã "biến mất" 3 ngày nay mà không có tung tích gì. Lần cuối chị Trương nhìn thấy mẹ chồng là khi anh Mã (58 tuổi - chồng chị Trương) đưa mẹ ngồi xe lăn qua nhà họ hàng.

Theo trình báo, anh Mã đưa mẹ đi ra khỏi nhà vào khoảng 20h tối 2/5. Tới 2h sáng thì anh Mã trở về, mang theo chiếc xe lăn. Lúc này người vợ hỏi mẹ chồng đâu thì anh Mã nói đã đưa mẹ tới nhà ga, sau đó nhờ một người lái xe tải chở mẹ tới nhà của người thân ở Khánh Thành, tỉnh Cam Túc.

Sau đó, khi chị Trương liên lạc với người thân ở Cam Túc để hỏi thăm, thì họ nói rằng bà Vương không đến đây. Nghi có chuyện chẳng lành, chị Trương và người nhà tức tốc chạy tới nhà ga để tìm mẹ nhưng không thấy. Tới 4h sáng ngày hôm sau, anh Mã cùng rời khỏi nhà và mất liên lạc. Sự việc sau đó được trình báo cơ quan công an.





Nhận được tin báo, cảnh sát đã tổ chức truy tìm anh Mã và bà Vương, tới 11h sáng ngày 5/5 thì tìm thấy anh Mã.

Lúc này, anh Mã vẫn nói rằng đã gửi mẹ tới nhà người thân ở Cam Túc. Tuy nhiên, sau nhiều lần lấy lời khai, cảnh sát phát hiện anh Mã có biểu hiện bối rối và câu trả lời không nhất quán. Tiếp tục tiến hành tra hỏi gắt gao, cảnh sát bàng hoàng khi Mã khai nhận đã đưa mẹ tới một ngôi mộ bỏ hoang ở khu rừng phía Nam huyện Tĩnh Biên và... lấp đất phủ kín.

Sau khi xác minh được địa điểm của nghĩa trang, cảnh sát tức tối tới hiện trường. Đến nơi, họ nghe thấy tiếng la hét từ dưới lòng đất vang vọng lên. Sau một hồi đào bới tìm kiếm, họ đã tìm thấy cụ bà bại liệt bị chôn sống và giải cứu thành công, đưa bà tới Bệnh viện điều trị.

Được biết, hiện bà Vương vẫn đang được chăm sóc ở trong bệnh viện, tình trạng Sức Khỏe đã ổn định. Theo cảnh sát địa phương, anh Mã đã bị bắt giam và phải đối mặt với bản án âm mưu giết người.

Theo The Paper, trước đây bà Vương sống cùng người con trai thứ 2 ở tỉnh Cam Túc. Tuy nhiên, từ năm ngoái, khi người con trai này bị bệnh, bà Vương chuyển tới sống cùng với con trai cả là anh Mã. Nhiều người đồn đoán rằng nguyên nhân khiến anh Mã có hành động tàn nhẫn với người mẹ bại liệt là do cảm thấy khó chịu khi phải chăm sóc mẹ.

Kiều Đỗ (t/h)