Cụ bà 88 tuổi mắc COVID-19 khi điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai chuyển nặng, phải thở máy

Trưa 3/4, PGS.TS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, ngoài 4 bệnh nhân nặng đang có những dấu hiệu tiến triển tốt có thêm 1 ca bệnh nặng, phải thở máy.

Cùng ngày, hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế đã họp hội chẩn ca bệnh nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư.



Đó là bệnh nhân 161, 88 tuổi, ở Hưng Yên. Bệnh nhân này trước có tiền sử khỏe mạnh nhưng đột ngột đau đầu, hôn mê nên được chuyển từ bệnh viện ở tỉnh Hưng Yên lên Đó là bệnh nhân 161, 88 tuổi, ở Hưng Yên. Bệnh nhân này trước có tiền sử khỏe mạnh nhưng đột ngột đau đầu, hôn mê nên được chuyển từ bệnh viện ở tỉnh Hưng Yên lên Bệnh viện Bạch Mai , điều trị tại Khoa Thần Kinh.

Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế hội chẩn trưa 3/4



Tại khoa Thần kinh (Bệnh viện Bạch Mai) bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết não. Trong nằm điều trị tại đây, bệnh nhân nằm cạnh giường một bệnh nhân, sau này bệnh nhân đó được xác định mắc COVID-19 (bệnh nhân 133). Bệnh nhân này được xác định lây SARS-CoV-2 từ bệnh nhân cùng phòng và là ca mắc COVID-19 thứ 161.



Sau khi được xác định mắc bệnh, bệnh nhân được chuyển đến khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư. Sau khi chụp CT cho thấy xuất huyết đồi thị chụp CT phổi có tổn thương 1 chút phổi trái.



Từ ngày 28/3, bệnh nhân có xu hướng tổn thương phổi tăng hơn. Ngày 2/4, bệnh nhân phải thở oxy sau đó mở nội khí quản và chuyển lên khoa Hồi sức tích cực. Hiện tại bệnh nhận đang được duy trì thuốc an thần, dãn cơ.



Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân vẫn dương tính với SARS-CoV-2. Ngoài ra bệnh nhân còn có men gan tăng nhẹ, kết quả chụp X.quang phổi cho thấy nhiều tổn thương.



Theo báo cáo của Bệnh viện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, hiện khoa Hồi sức tích cực của viện này đang điều trị 5 bệnh nhân nặng. Trong đó, 3 ca đã có những tiến triển tích cực, đã xét nghiệm âm tính nhiều lần.



Bác gái bệnh nhân 17, vẫn phải chạy ECMO (tim phổi nhân tạo) nhưng tiến triển tốt, đã âm tính với SARS-CoV-2 nhiều lần. Hai bệnh nhân người Anh cũng không còn thở máy.



Người còn lại là nam bệnh nhân số 50, người Việt Nam, đã cắt sốt, dễ chịu hơn, ăn ngon hơn.



Hiện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho 80 người bệnh, trong đó 72 người Việt Nam, 2 người Anh, 4 người Pháp, 1 người Mexico, 1 Đan Mạch. Đây là cơ sở điều trị cho bệnh nhân COVID-19 đông nhất cả nước.

Phát biểu tại buổi hội chẩn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ: “Điều đáng tự hào là Việt Nam giữ được số ca nhiễm thấp hơn rất nhiều so với đánh giá ban đầu của các chuyên gia thế giới. Điều quan trọng là chúng ta chưa có ca tử vong.



Việc điều trị khỏi hết các bệnh nhân, đặc biệt là các ca bệnh nặng để không có tử vong. Đó không chỉ là cứu sống một con người mà còn là điều mong mỏi, tự hào của ngành y tế và củng cố niềm tin của cả đất nước”.



Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn đội ngũ y bác sĩ đồng sức, đồng lòng, cố gắng tập trung tối đa để điều trị bệnh nhân COVID-19, không để diễn biến nặng, hạn chế tối đa trường hợp tử vong.

