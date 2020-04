Cư dân mạng lùng mua khẩu trang 'Tự hào Việt Nam' mùa dịch COVID-19

Khẩu trang vải in dòng chữ 'Tự hào Việt Nam' đang được cư dân mạng lùng sục mua giữa mùa dịch COVID-19.

Trong thời gian gần đây, dịch bệnh do COVID-19 gây ra có diễn biến phức tạp ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Khẩu trang trở thành vật dụng thiết yếu của mỗi người khi nó có thể làm chậm phát tán và ngăn virus qua giọt bắn khi ho hay hắt hơi. Khi khẩu trang y tế được nhiều nơi vận động tuyên truyền nhường phần cho các y bác sĩ, cán bộ chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch thì loại khẩu trang vải là lựa chọn phù hợp được người dân tin dùng.

Khẩu trang 'Tự hào Việt Nam' đang hot những ngày gần đây

Mới đây, một loại khẩu trang vải kháng khuẩn với thiết kế tôn vinh niềm tự hào dân tộc đang được nhiều người lùng sục mua về. Với dòng chữ 'Tự hào Việt Nam' cùng màu đỏ lá quốc kỳ và hình ảnh Ngôi Sao vàng quen thuộc, khẩu trang này đã trở thành một mặt hàng khá hút khách.

Được biết, chi phí cho bộ khẩu trang gồm 3 chiếc có giá 63.000 đồng, chia trung bình là 21.000 đồng/chiếc. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng nghìn người đã bình luận đặt mua sản phẩm này trên fanpage facebook của nhà sản xuất. Mặc dù so về giá thành có phần đắt đỏ hơn những loại đang được bán trên thị trường, chiếc khẩu trang 'Tự hào Việt Nam' vẫn khá hút khách vì thiết kế độc đáo, màu sắc gây chú ý. Đơn vị này cũng sản xuất các sản phẩm khác như áo hay mũ chống giọt bắn với giá dao động từ 45.000 - 395.000 đồng/chiếc.

Đồng thời, do giá khẩu trang y tế trên thị trường có giá cao hơn vài lần so với thông thường, nhiều người quyết định chuyển sang lựa chọn khẩu trang vải có thể tái sử dụng để tiết kiệm chi phí cũng như bảo vệ môi trường. Nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của khách hàng, nhiều doanh nghiệp may mặc, thời trang tại Việt Nam đã sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn, ngăn giọt bắn làm từ chất liệu jean hoặc thậm chí là cà phê.

Khẩu trang cà phê

Công ty ShoeX vừa sản xuất một loại khẩu trang đặc biệt có lớp ngoài dệt bằng sợi cà phê bằng công nghệ PowerKnit, có thể giặt mỗi ngày. Ngoài ra còn có lớp màng lọc có khả năng tự phân hủy sinh học, sản xuất theo công nghệ kết hợp cà phê và nano bạc. Được biết, những màng lọc này có thể sử dụng tối đa 30 ngày mà không cần giặt giũ. Loại khẩu trang AirX đang được bán theo với giá khoảng 450.000 đồng/gói/5 chiếc; khoảng 100.000 đồng /chiếc nếu bán lẻ. Do có thể tái sử dụng nhiều lần nên nhiều người vẫn chấp nhận mua với mức giá này.

Bên cạnh những sản phẩm độc đáo, những loại khẩu trang vải của dệt Đông Xuân, May 10 hay GenViet cũng được người tiêu dùng lựa chọn do có giá thành khá rẻ chỉ khoảng 10.000 đồng/chiếc mà chất lượng tốt. Hiện khẩu trang không còn là mặt hàng khan hiếm trong mùa dịch COVID-19 khi các đơn vị đều tăng cường sản xuất, đủ nguồn cung cho người dân và phân phối trên các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi,... trên cả nước.

Chi Nguyễn (t/h)