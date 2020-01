Cư dân mạng phẫn nộ vì chủ shop online lấy hình con khách để lên bàn thờ vì... bị bom hàng

Hiện nay, hình thức kinh doanh online đã không còn là điều gì đó quá xa lạ. Điều khiến nhiều chủ shop online bức xúc nhất chắc hẳn là việc gặp khách đặt hàng cho "sang mồm" rồi tới ngày giao hàng lại bùng hàng, không nhận. Chính vì thế, những bài "bóc phốt" thượng đế bom hàng, không chịu nhận hàng luôn thu hút được sự chú ý của mạng xã hội . Tuy nhiên, trong lúc nóng giận, không phải chủ shop nào cũng có thể giữ được "cái đầu lạnh" để mà bóc phốt khách hàng thật văn minh.

Chủ shop đem hình con khách đặt lên bàn thờ để thắp hương

Mới đây, trên mạng xã hội, một chủ shop online đã bức xúc chia sẻ câu chuyện bị khách bùng hàng của mình. Đáng chú ý, người này đã lấy hình đứa con của khách để lên bàn thờ, thắp hương khấn vái. Hành động xấu này của chủ shop đã khiến nhiều người phản ức bức xúc, phẫn nộ.

Nhiều người cho rằng hành động của chủ shop là vi phạm đạo đức, xúc phạm nhân phẩm của đứa trẻ vô tội. Một tài khoản tên L.A. bình luận: "Tôi cũng làm nghề bán hàng online, đúng thật nhiều khi tôi bị khách đặt cho đã tay xong không nhận, gọi thì tắt máy. Nhưng tức lắm tôi cũng chỉ đăng bài nói về nghề kinh doanh online chứ như bạn này thì đúng là tạo nghiệp quá. Đứa trẻ không có lỗi trong câu chuyện này!".

Một người khác với tên tài khoản facebook là N.N. cũng chia sẻ:"Anh tôi cũng làm nghề kinh doanh online, thua lỗ cũng rất nhiều nhưng anh tôi xem đó là chưa có duyên trong nghề nên cũng hiếm khi đăng bài ‘bóc phốt’ ai bùng hàng sau khi đặt. Hành động của bạn này vô lương tâm quá."

Dẫu rằng việc bị khách bùng hàng, bom hàng khiến những người kinh doanh online bức xúc, phẫn nộ, nhưng hành vi "giận cá chém thớt" quá đà của chủ shop như vậy quả là đáng trách.

Chi Nguyễn (t/h)