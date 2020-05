Cứ nhậu say là chồng lại đòi... “giải tán”

"Tôi không biết phải làm sao khi mỗi lần nhậu say chồng lại đề nghị ly hôn. Có phải do tôi kém cỏi hay anh ấy có vấn đề?"

Kính chào quý báo, tôi tên là K.T. ở Sóc Trăng , vợ chồng tôi kết hôn được 9 năm, có 2 con (một trai, một gái). Anh làm Công an trại giam còn tôi là giáo viên trường tiểu học cách nhà vài trăm mét. Gần đây, cuộc sống hôn nhân của tôi gặp trục trặc. Tôi phát hiện ra một sư thật khiến mình phải suy nghĩ nhiều, mất phương hướng, không biết nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay dừng lại.

Trong lúc say rượu anh ấy nói, nếu em không muốn ở anh ấy thì hãy lên ly hôn, anh đồng ý hết. Theo cảm nhận của tôi, không phải vì anh muốn tìm một người tốt lấy làm vợ, cũng không phải do bản thân tôi có điều gì đó quá đáng. Đến bây giờ, tôi vẫn không lý do là gì mà anh lại nói ra câu đó. Phải chăng anh đang giấu tôi chuyện gì, mục đích gì khiến anh muốn “giải tán” cuộc hôn nhân này?

Bản thân tôi chưa bao giờ có ý nghĩ vợ chồng sẽ “giải tán”, nhưng đây là lần thứ 3 anh ấy đề cập đến chuyện này trong lúc say xỉn. Tôi bối rối lắm, mong chuyên gia cho lời tư vấn.

K.T. (Sóc Trăng)

Theo như nội dung trong thư, chuyên gia nhận thấy gia đình bạn là mô hình gia đình cơ bản, vợ chồng có công việc tốt, con cái đủ nếp đủ tẻ. Hai người sống bên nhau ngót nghét 10 năm trời, hẳn là đã hiểu rõ về con người nhau. Mọi thứ ổn nếu không có những câu nói bang quơ trên. Nếu câu nói ấy buột ra khi say rượu thì cũng không khiến ta băn khoăn và sinh nghi phải không? Nhưng đã vài anh ấy nói ra câu đó khiến bạn lo lắng, tôi rất thấu hiểu và chia sẻ.

Hôn nhân bị xáo trộn khi cứ say rượu chồng lại muốn “giải tán”

Tôi nghĩ, trước mắt bạn nên lặng lẽ quan sát, quan tâm anh ấy, xem anh ấy có khỏe không? Công việc thế nào? Các mối quan hệ ra sao? Có điều gì bất ổn không? Bạn cũng nên lắng nghe tâm tư của anh ấy nhiều hơn, chủ động dành thời gian riêng tư cho hai vợ chồng. Đồng thời cũng tự vấn lại xem mình có biểu hiện gì để anh ấy cảm thấy bất ổn không? Khi vợ chồng bạn dành thời gian để tâm nhau thì có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Từ câu chuyện của bạn, tôi liên tưởng đến một vài trường hợp độc giả khác từng xin tư vấn về vấn đề tương tự. Có người vì công việc trục trặc, hoặc do những nỗi lo về bệnh tật nên sợ liên lụy vợ con, muốn cách xa gia đình để mọi người đỡ bị ảnh hưởng, lo lắng… Hoặc cũng có thể do người chồng có mối quan hệ nào đó ở bên ngoài nhưng vì sợ vợ con biết chuyện không chịu nổi nên cố tình “tung hỏa mù” để xem thái độ của vợ ra sao.

Trong câu chuyện này, bạn hãy thật kiên nhẫn để tìm ra lý do chồng mình có những suy nghĩ, lời nói lạ kỳ khi say xỉn nhé. Nhưng mặt khác, bạn cũng nên tìm cơ hội lúc chồng vui vẻ, chỉ có hai người để bày tỏ về việc tại sao anh ấy lại có tâm tư như vậy. Việc bạn nói ra sẽ giúp chồng bạn hiểu được bạn đang lo lắng về để tâm đến mọi lời nói, hành động của anh ấy dành cho vợ con, gia đình . Hy vọng, sau khi nhận được thư hồi đáp, bạn sẽ có cách giải quyết trục trặc hôn nhân một cách văn minh nhất.

Chuyên gia tâm lý VI AN