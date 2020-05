Cụ ông 103 phải lòng cô hàng xóm 27 tuổi, bí quyết sinh con khiến ai nấy đều trầm trồ

Chú rể 103 phải lòng cô gái hàng xóm, một lòng chờ đợi nàng hồi tâm chuyển ý

Hôm 1/3/2020, trang Sina đưa tin, tại tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia đã diễn ra một hôn lễ vô cùng đặc biệt. Thông tin về đám cưới này được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, gây tranh cãi sôi nổi trên mạng xã hội.



Đám cưới đó là của chú rể Katte năm nay (103 tuổi) và cô dâu Indo Alang (27 tuổi). Hôn lễ diễn ra suôn sẻ dưới sự giúp đỡ từ con cháu của cụ Katte. Suốt sự kiện, cụ ông luôn nở nụ cười thật tươi, còn cô dâu thẹn thùng, e ấp đứng bên cạnh.



Ý kiến dư luận cho rằng, ông đã bỏ ra một khoản tiền lớn để “mua” cô dâu, tuy nhiên, cụ Katte cho biết rằng, mình chỉ có một phần sính lễ 5 triệu Rupiah (khoảng 8,2 triệu VNĐ). Cả hai quyết định đến với nhau là xuất phát từ tình yêu chân thành, chứ không hể do mục đích tiền bạc.





Cô cháu gái nhà hàng xóm năm nào đã nên duyên với ông Katte





Theo cụ ông Katte, bản thân cụ đã luôn theo sát thời gian từ khi Indo Alang còn nhỏ cho đến khi trưởng thành. Định kì mỗi năm, cứ đến ngày lễ là cô gái này sẽ cùng với bố mẹ mình đến nhà ông Katte thăm hỏi và ông sẽ tặng bánh cho cô.

Thời gian sau, khi Indo Alang đến tuổi trưởng thành, một ngày cô đã đưa bạn trai về nhà và thông báo sẽ kết hôn với người này. Biết chuyện, ông Katte cực kỳ phản đối. Thế nhưng, cô không nghe theo lời khuyên từ ông.

Giờ đây, ở tuổi xưa nay hiếm, cụ ông Katte vừa đảm nhận một lúc 2 chức vụ, vừa làm chồng vừa làm bố thật khiến người ta nể phục





Sau khi kết hôn rồi, cô nàng mới nhận ra đối phương là một tên cặn bã. Nhưng lúc này, cô không thể tâm sự cùng ai, chỉ có thể giãi bày cùng ông Katte. Cô nhanh chóng bị hấp dẫn bởi kinh nghiệm sống phong phú và sự từng trải của đối phương. Hai người dần dần nảy sinh tình cảm từ đó.



Vài tháng sau, cô phát hiện mình đã mang thai . Sau khi xem xét ý kiến từ mọi người xung quanh, họ quyết định tổ chức hôn lễ.



Lí giải trước “kì tích” này, con cháu của cụ Katte cho biết, khi còn trẻ, ông đã được huấn luyện thể chất chuyên nghiệp trong thời gian nhập ngũ.



Mỗi ngày phải thức dậy lúc 5 giờ sáng tắm gội bằng nước lạnh. Thói quen này vẫn được duy trì trong hơn 80 năm qua và kéo dài đến hiện tại, do đó Sức Khỏe của ông vẫn rất tốt và tinh thần minh mẫn.





Gọi nhầm số được... "ý trung nhân"

Trong thời đại ngày nay, chuyện tình, các cuộc hôn nhân chênh lệch tuổi không còn quá xa lạ. Thi thoảng, trên phương tiện báo chí, người ta có thể thấy xuất hiện vài câu chuyện như thế. Tuy nhiên, điều để dư luận cảm thấy nghi ngại thay chính là sự đối lập, khoảng cách thế hệ giữa đối phương thật khó để tạo nên sự gắn kết trong hôn nhân. Ấy vậy nhưng dường như “mối lo” đó không hề tồn tại trong tình yêu của các cặp đôi lệch tuổi. Nhiều đôi vợ chồng đã chứng tỏ, cuộc sống hôn nhân của họ vẫn bền chặt và xứng đáng được nhìn nhận một cách công bằng như bao người.



Và, câu chuyện tình của anh Sofian Lodo Dandel (28 tuổi) cùng cụ bà Marthu Potu (82 tuổi), cùng ở Indonesia là một minh chứng. Mối nhân duyên cảu cả hai bắt đầu từ một hôm định mệnh, anh Sofian, là nhân viên kho bãi sống ờ đảo Mantehage (tỉnh Bắc Sulawesi, Indonesia) nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Khi bắt máy, anh mới biết được rằng người phụ nữ ở đầu dây bên kia gọi nhầm số. Tuy nhiên, thay vì dập máy và xem như không có chuyện gì xảy ra, cả hai tiếp tục cuộc hội thoại, kéo dài đến hơn một tiếng và làm quen với nhau.



Kể từ đó, hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, bất cứ lúc nào có thể mà chẳng biết tuổi tác của nhau. Một thời gian sau, Sofian quyết định sẽ gặp mặt với người mà anh đang có tình cảm. Anh đã di chuyển 120km từ nhà để đến ngôi làng Lelema (tỉnh Nam Minahasa) để gặp Marthu Potu, “người phụ nữ trong mộng” của anh.





Cả hai kết hôn vào năm 2017





Do chưa từng hỏi về vấn đề tuổi tác cũng như nhìn thấy Martha ngoài đời thực nên Sofian đã khá sốc khi lần đầu tiên nhìn thấy bà Martha và biết được tuổi thật của bà. Thực tế bà Martha đã 82 tuổi, từng có chồng và hiện đã có cháu.



“Tôi không ngờ rằng Martha lại già đến như vậy”, chàng trai 28 tuổi chia sê“. Tuy nhiên chúng tôi thực sự yêu nhau nên đã quyết định tiếp tục mối quan hệ này”.



Chỉ một tháng sau khi gặp mặt, Sofian và bà Martha quyết định sẽ nâng tầm mối quan hệ của hai người lên một bước mới khi cả 2 đính hôn với nhau và sẽ gặp mặt gia đình hai bên để thông báo về tin tức quan trọng này. Lúc đó, Sofian đã mời cha mẹ của mình đến gặp vợ chưa cưới của anh nhưng không nói cho họ về tuổi tác thực sự của bà.

Bà Martha thầm cám ơn ông trời đã "ban tặng" Sofian đến với đời mình





Ban đầu, gia đình của Sofian rất phản đối, tuy nhiên khi nhận thấy con trai mình đang có một tình yêu thực sự, họ đã chấp nhận để Sofian cưới Martha làm vợ.



Cặp đôi tổ chức đám cưới vào ngày 18/2/2017. Khi được giới truyền thông, báo chí chú ý, cả hai không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại rất hào hứng chia sẻ về chuyện tình của mình.



Hoàn cảnh của cô dâu Martha thực sự đáng thương, chồng bà đã qua đời cách đây 10 năm trước và bà luôn cầu nguyện sẽ được gặp một người đàn ông khác sẵn sàng chia sẻ tuổi già với mình khi những đứa con của bà đều đang sống ở nước ngoài.



Gặp gỡ và kết hôn với Sofian, theo bà Martha đúng là “định mệnh” mà chúa trời đã ban phát cho bà. Đến nay, cuộc sống vợ chồng của họ vẫn ngọt ngào, viên mãn.

Chàng trai 28 tuổi cưới cụ bà 82 tuổi- KÊNH VTC 14