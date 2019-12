Cụ ông 70 tuổi tái mặt vì bị “em yêu” tuổi 19 dọa tung clip “nóng” để tống tiền

Tờ Công lý đưa tin, ngày 18/12, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã lệp hồ sơ xử lý đối tượng Vũ Thị Huyền Trang (SN 2000, trú tại TP Bà Rịa) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Nạn nhân là ông D.V.N. (SN 1949, trú tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Theo điều tra, thời gian trước, Trang và ông N. có quen biết nhau và nảy sinh tình cảm. Sau nhiều lần tâm sự, cả hai rủ nhau đi nhà nghỉ để quan hệ tình dục.



Nhưng gần đây, Trang và ông N. xảy ra mâu thuẫn nên đã đường ai nấy đi. Tuy nhiên, Trang chưa chịu buông tay, ả ta đe dọa rằng sẽ tung hình ảnh, clip nhạy cảm của cả hai người lên mạng Nhưng gần đây, Trang và ông N. xảy ra mâu thuẫn nên đã đường ai nấy đi. Tuy nhiên, Trang chưa chịu buông tay, ả ta đe dọa rằng sẽ tung hình ảnh, clip nhạy cảm của cả hai người lên mạng xã hội nếu ông N. không chịu đưa tiền.

Sợ sự việc bị bại lộ xấu hổ với người thân và thiên hạ nên ông N. đã 2 lần đưa cho Trang với tổng số tiền là 17 triệu đồng. Nhưng Trang không chịu dừng tay mà tiếp tục dọa nạt ép nạn nhân đưa tiền.

Ảnh minh họa

Đến lần thứ 3, ông N. hẹn trang đến trước khu vực siêu thị Co.op Mart (TP.Bà Rịa) để đưa thêm 20 triệu đồng thì bị công an bắt quả tang. Trang bị áp giải về cơ quan điều tra. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang lấy lời khai của Trang.

Liên quan đến các vụ tống tiền bằng clip nóng, cách đây không lâu Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đưa tin về việc một người phụ nữ bị “phi công trẻ” tống tiền.

Cụ thể, kẻ tống tiền là Huỳnh Nghĩa Hiệp (SN 1984, ngụ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long); nạn nhân chị Ng.Th.H.Y (SN 1980, ngụ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, đã có chồng). Sau khi bị tình trẻ tống tiền, chị Y. đã đến cơ quan điều tra để trình báo sự việc.

Theo điều tra, khoảng 14h30 ngày 21/10, khi Hiệp đang có hành vi cưỡng đoạt số tiền 25 triệu đồng của chị Y. tại thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm thì bị Công an ập vào bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra, Hiệp khai nhận có quan hệ tình cảm với chị Y.. Trong những lần đi “tâm sự”, Hiệp đã dùng máy quay phim ghi lại “cảnh nóng” của cả hai.

Gần đây do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định tống tiền chị Y. bằng cách sử dụng những clip nhạy cảm đã quay trước đó. Hiệp nói với chị Y. rằng nếu không đưa tiền sẽ tung clip này lên mạng cho mọi người xem.

Sợ ảnh hưởng đến uy tín bản thân và sợ gia đình biết được nên chị Y. đã đồng ý đưa cho Hiệp 25 triệu đồng. Tuy nhiên, Hiệp chưa kịp nhận tiền thì công an đã ập vào bắt quả tang.

"Phi công" tung clip nóng của người tình để tống tiền

Thu Nga (t/h)