Cụ ông 73 tuổi bị con trai đâm và đập đầu đến chết vì chửi mắng vợ con sau chầu nhậu say

Sau khi đi nhậu say về đến sân nhà, ông Chí chửi bới vợ con, thậm chí còn dọa đánh vợ. Quá tức giận, Nhân (con trai ông Chí) đã dùng dao đâm bố, lấy bánh xe đập vào đầu khiến ông tử vong tại chỗ.

Tin tức mới nhất ngày 22/5, báo Tuổi trẻ Online dẫn lại thông tin từ Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Thanh Nhân (35 tuổi, ngụ xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy) để điều tra hành vi giết chết cha ruột của mình.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối qua (21/5). Khi đó, ông Phan Văn Chí (73 tuổi, ngụ xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy) đi nhậu say về đến nhà khoảng 18h30 nhưng vừa về tới sân đã chửi mắng vợ con. Khi vợ đáp lại, ông chí càng thêm chửi bới, thậm chí còn dọa đánh đập vì đang có men say trong người.



Tận mắt chứng kiến cảnh tượng trên, con trai ông chí là anh Nhân do quá tức giận nên đã cầm con dao Thái Lan từ trong nhà xông ra, đâm liên tiếp 2 nhát vào người bố mình. Tiếp đến, Nhân còn dùng bánh xe máy đã tháo rời, đập vào đầu ông Chí khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ việc.

Sau khi gây án, Nhân đã gọi điện đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Ngay khi nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng tới hiện trường, thu giữ một con dao Thái Lan cùng một bánh xe máy. Tại hiện trường có thể thấy nhiều vết máu vương vãi dưới nền gạch.

Theo kết quả khám nhiệm tử thi, nguyên nhân cái chết của ông Chí là do đa chấn thương, mất máu cấp do vết thương thủng tâm thất nhĩ trái. Liên quan đến vụ việc, nhiều người dân địa phương cho biết, ông Chí thường xuyên chửi mắng vợ con sau mỗi lần đi nhậu về.





Mới cuối năm ngoái, tại Đồng Nai cũng xảy ra vụ con trai giết bố đẻ tương tự. cụ thể, ngày 29/10/2019, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra một vụ giết người tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tâm.



Sự việc xảy ra vào ngày 28/10, khi đó ông Nguyễn Hữu Trí (51 tuổi, ngụ ấp Bến Cam, xã Phước Thiền) rủ một số người bạn đến nhà uống rượu.

Sau khi uống rượu xong, cho rằng ông Trí đã cắt điện nhà mình nên anh Nguyễn Thanh Tâm (28 tuổi, con trai ông Trí) đã cãi nhau với bố. Trong lúc cãi vã, Tâm đã chạy vào bếp lấy dao đâm ông Trí khiến nạn nhân gục ngã và tử vong sau đó.



Thùy Nguyễn (t/h)