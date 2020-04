Cụ ông 74 tuổi bị con cháu rạch nát đầu ở Phú Yên: Từng bị nhà con trai cả trói tay và hành hạ

Cụ ông bị con cháu rạch nát đầu do tranh chấp đất đai chính là cụ Đoàn Tám (74 tuổi, ngụ thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên).

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ cụ ông 74 tuổi bị con cháu rạch nát đầu ở Phú Yên, tờ Pháp Luật VN dẫn lại lời của ông Nguyễn Quốc Khanh - Chủ tịch UBND xã An Mỹ đã xác nhận vụ việc này xảy ra trên địa bàn thôn Giai Sơn vào ngày 20/4:

Theo đó, ông Khanh cũng bổ sung, vụ tranh chấp đất đai của gia đình ông Tám đã được giải quyết xong từ trước và không còn ai khiếu nại gì. Tuy nhiên, không biết nguyên nhân gì mà lại xảy ra vụ việc đâm chém như vậy.

Theo Lãnh đạo bệnh viện Phú Yên, ông Tám (74 tuổi, thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, huyện Tuy An) nhập viện cấp cứu chiều 20/4 trong tình trạng chảy nhiều máu ở vùng da mặt và đầu. Qua thăm khám xác định, phần đầu và mặt bệnh nhân có tổng cộng 17 vết thương, chiều dài 0,2-0,8 cm. Bên cẳng tay trái cũng có 1 vết thương.





Đại tá Phạm Hồng Sương - Trưởng Công an huyện Tuy An cho biết, vụ việc có yếu tố “Giết người” nên đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên thụ lý giải quyết.

Như Sức khỏe Cộng đồng đã đưa tin, vào khoảng 15h30 ngày 20/4, ông Tám có bàn bạc với con trai trưởng là Đ.C.T. để chuẩn bị bán lô đất của ông lấy tiền chữa bệnh. Tuy nhiên, con trai ông không những không đồng ý mà còn có hành vi hỗn hào. Vì quá bực tức, cụ cầm cây lau nhà dọa đánh thì bị người cháu (con của con trai trưởng) vào lấy dao chém loạn xạ vào người.

Theo lời anh Đoàn Huỳnh Tượng (39 tuổi) - con trai út cụ Tám, lúc đó anh có vào can ngăn, muốn đưa cha đi bệnh viện nhưng gia đình anh cả không cho mà còn bị cháu chém bị thương ở đỉnh đầu. Sau đó, cụ Tám mới được hàng xóm đưa vào bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương.

Anh Tượng cũng chia sẻ thêm trên Pháp luật VN rằng, anh với ông Tám mới đi chữa bệnh ở BV Chợ Rẫy về. Ông Tám bị thiếu máu nên không thể xạ trị, bác sĩ cho về nhà ăn uống và nghỉ dưỡng 10 ngày để vào chữa bệnh.





Anh Tượng cũng nghẹn ngào kể lại, cha anh đã bị bệnh nhiều năm nay, số tiền chữa bệnh chủ yếu là tiền tích cóp của cụ. Anh làm nghề thợ sơn, lại đang nuôi con nhỏ và vợ bị tâm thần nên không giúp được gì nhiều. Đến khi tiền sắp cạn, cụ muốn bán đất nhưng anh trai không cho.

Được biết, trước đó ông Tám cũng bán mảnh đất với giá 60 triệu cho người anh trai nhưng người này tự ý chia tiền cho các anh chị em, không đưa cho cụ khiến mâu thuẫn càng tăng cao.

Cụ Tám có tổng cộng 5 người con gồm 2 trai và 3 gái. Nhiều năm nay, ông rất tốn kém tiền bạc trong việc điều trị u ác của xoang lê. Ông có hơn 1.400m2 đất nên phân được 11 lô đất ở, phân cho con trai trưởng 6 lô và phải có trách nhiệm thờ phụng ông và tổ tiên. 4 người con còn lại, mỗi người ông Tám phân cho 1 lô, ông để lại 1 lô để bán lấy tiền chữa bệnh.

Tuy nhiên, theo cụ Tám thì con trai lớn chỉ mảu giành đất mà bỏ bê không quan tâm cha, chỉ có con trai út còn chăm sóc cho cụ. Không những thế, trước đó cụ Tám còn bị cả nhà con trai cả (gồm con dâu, cháu trai) trói tay chân lại và hành hạ. Cũng may, nhờ hàng xóm can ngăn kịp thời nên ông Tám mới thoát được trận đòn roi đó.





Cụ Tám buồn bã: “Không biết tôi sống bao lâu nữa nhưng trải qua những chuyện bị con cháu hành hạ như vậy, chắc tôi chết không nhắm mắt”. Theo cụ chia sẻ, cụ một mình sống trong căn nhà sau khi vợ qua đời 5 năm trước vì tai nạn giao thông . Bị căn bệnh bướu cổ quái ác hành hạ, hàng năm cụ phải ngược xuôi ra vào Sài Gòn để chữa bệnh.

Đến khi hết tiền, cụ bàn bạc với các con về việc bán mảnh đất để chữa bệnh. Tuy nhiên, con trai cả không đồng ý, và sau đó cụ Tám bị chính người con trai và cháu nội của mình chém trọng thương.





Thùy Nguyễn (t/h)