Cụ ông 91 tuổi bị bệnh tim vẫn hồi phục sau nhiễm virus corona nhờ 2 bí quyết này

Đài CGTN của Trung Quốc đưa tin một cụ ông 91 tuổi họ Vương bị nhiễm virus corona chủng mới (nCoV) đã hồi phục và được cho xuất viện hôm 7/2.

Hình ảnh cụ ông 91 tuổi, ngồi trên xe lăn và cầm bó hoa khi rời Bệnh viện Nhân dân số 3 ở thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, trung tâm bùng phát dịch khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, xúc động.

Ông Vương xuất viện hôm 7/2. Ảnh chụp màn hình Chinanews.com



Ông Vương là bệnh nhân lớn tuổi nhất được điều trị tại bệnh viện này trong hơn 10 ngày qua. Thời điểm xuất viện, ông được chào đón trong niềm vui, hạnh phúc của người nhà và cả đội ngũ y bác sĩ.



Ông Vương sinh tháng 11/1928 tại tỉnh Sơn Đông nhưng chuyển đến Nghi Xương, Hồ Bắc sống đã được thời gian dài. Ngày 19/2 vừa qua, cụ ông có dấu hiệu bị ho, sốt và một số triệu chứng khác.

Đến ngày 23/1, tình trạng chuyển nặng nên ông được gia đình chuyển vào Bệnh viện Nhân dân số 3 ở Nghi Xương. Thật không may, ngày 25/1 sau khi có kết quả bác sĩ chẩn đoán ông nhiễm virus corona chủng mới.

Nói về ca bệnh này ông Du De Bing - tổ trưởng tổ chuyên gia chữa trị bệnh viêm phổi do virus corona chủng mới ở Nghi Xương cho biết, cụ ông nhiễm virus khi tuổi đã cao mà còn có tiền sử bệnh tim mạch vành 20 năm qua. Đây được coi là bệnh lý nặng, thuộc đối tượng có nguy cơ tử vong cao.

Sau hơn 1 tuần nhập viện, ông Vương hạ sốt dần, thân nhiệt ổn định. Các triệu chứng liên quan tới đường hô hấp giảm rõ rệt. Sau 10 ngày điều trị, kết quả xét nghiệm 2 lần đều âm tính, cụ ông đã hoàn toàn khỏi bệnh và được xuất viện.

Ảnh chụp màn hình Chinanews.com



Trang Trung Quốc Tân Văn xã đưa tin trước khi rời bệnh viện, ông Vương đã truyền đạt lại kinh nghiệm chiến thắng bệnh tật của mình trước sự có mặt của đội ngũ y bác sĩ và các phóng viên.

Ông nói: "Muốn trị bệnh này, thứ nhất phải tin vào bác sĩ và tích cực hợp tác chữa trị. Thứ hai là phải ăn uống thật tốt, điều này rất quan trọng". Nhờ hai bí quyết hết sức đơn giản mà ông Vương từ bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ cao, nhanh chóng hồi phục.



Chuyên gia Du De Bing cho rằng, cụ ông hồi phục tích cực như vậy là nhờ được chẩn đoán nhanh, can thiệp sớm. Hơn nữa, bản thân bệnh nhân luôn lạc quan, tích cực hợp tác và tuân theo điều trị của bác sĩ.

Theo các chuyên gia, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra có tỷ lệ tử vong thấp. Tuy nhiên, những đối tượng có sức đề kháng kém đặc biệt là người cao tuổi, người có sẵn các bệnh lý mạn tính rất dễ gặp biến chứng nặng, nguy cơ tử vong cao hơn.

Your browser does not support HTML5 video.

Bệnh do virus corona gây ra có triệu chứng như thế nào? Video: Thanh Niên