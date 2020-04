Cụ ông có 12 giấy CMND ở Sài Gòn: 3 tháng xin được 54 triệu, làm nhiều giấy tờ vì sợ mất

Ông S. (con trai cụ Đ.) cho biết cha mình năm xưa đi lính bị trúng đạn nên sau này tâm trí không bình thường. Cha của ông bán vé số rồi hay đi lang thang từ năm 1978 vì có sở thích như vậy. Thực tế gia đình có đầy đủ điều kiện để chăm sóc cụ và cũng không muốn cụ phải đi ra đường.

Cơ quan chức năng làm việc với gia đình cụ Đ.

Về số tiền 54 triệu đồng tìm thấy trên người cụ Đ, ông S nói không biết cha mình có số tiền này từ đâu và ông cũng chưa bao giờ nghe cụ Đ nói về khoản tiền này. Nhiều năm qua, cụ Đ. cũng không cho con cái biết tiền bán vé số hay xin được. Ông S. cho rằng rất có thể số tiền đó là do cha ông tích cóp được từ việc bán vé số và đi xin.



Trong khi đó, làm việc với cơ quan chức năng, cụ Đ. cho biết mỗi ngày ra đường xin được khoảng 500.000 đồng. Số tiền 54 triệu đồng do cụ tích cóp trong 3 tháng qua sau khoảng 6 tháng đi ăn xin.

Còn về 12 giấy tờ gồm CMND và thẻ căn cước được xác minh hoàn toàn là thật với cùng tên tuổi và địa chỉ, cụ Đ. nói cụ tự đi làm toàn bộ số giấy tờ này, vì sợ mất nên mới làm nhiều như vậy.

12 giấy CMND và thẻ căn cước của cụ Đ.

Sau quá trình làm việc, cơ quan chức năng cũng động viên cụ Đ. không ra đường đi xin tiền như trước nữa và cụ cũng đã ký cam kết không ăn xin trong thời gian tới. Hiện tại cụ đã đã được gia đình bảo lãnh đưa về nhà và cam kết không để cụ đi ra ngoài nữa.



Trước đó, ngày 17/4, cụ Đ. đang lang thang ăn xin ngoài đường thì được lực lượng chức năng phường 4 (quận Tân Bình) phát hiện và đưa về trụ sở làm việc.



Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện trong người cụ ông mang theo 12 giấy CMND và thẻ căn cước với cùng tên tuổi và địa chỉ cùng với đó là số tiền mặt lớn trong người.



