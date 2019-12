Cực kỳ hiếm: Bé gái 3 tuổi liệt nửa người vì căn bệnh tưởng chỉ có ở người lớn

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết các bác sĩ của Bệnh viện lần đầu tiên triển khai can thiệp lấy huyết khối qua đường động mạch thành công cho một bệnh nhi bị đột quỵ nhồi máu não.

Đó là một bé gái 3 tuổi, tên là N.H.K, ở An Giang, nhập viện vì đau đầu, diễn tiến nhanh chóng lơ mơ, liệt nửa người chỉ trong vòng 2 ngày. gia đình cho biết, trước đó bé đột nhiên than đau đầu, nôn ói và yếu liệt dần một bên người. Tại bệnh viện tuyến dưới, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm màng não sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Tại đây, sau khi khám, làm các xét nghiệm và chụp CT khẩn kiểm tra, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị đột quỵ nhồi máu não do huyết khối.

Các bác sĩ khoa ngoại thần kinh đã khẩn trương hội chẩn và đưa ra quyết định can thiệp lấy huyết khối bằng đường động mạch dưới DSA. Sau 2 giờ can thiệp, động mạch bị tắc của bé đã được tái thông hoàn toàn.



Theo BSCK1. Nguyễn Cát Phương Vũ - Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, kỹ thuật can thiệp lấy huyết khối bằng chụp mạch máu não số hóa xóa nền DSA là kỹ thuật chuyên sâu về đột quỵ não, có thể cứu sống tính mạng bệnh nhân đột quỵ não nặng trong gang tấc.

Theo ghi nhận của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, đây là bệnh viện nhi đầu tiên tại Việt Nam được triển khai thành công can thiệp lấy huyết khối động mạch não ở trẻ em. Trẻ bị tắc mạch não được can thiệp nhẹ nhàng, không cần mổ.



Tình trạng hiện tại của bệnh nhi đã tỉnh táo, đang dần hồi phục sức cơ nửa người bên phải, đi đứng bình thường, tự ăn uống được và được xuất viện trong vài ngày tới.



Cần phải biết, đột quỵ nhồi máu não là bệnh thường gặp và là một trong những bệnh lý gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Để điều trị đột quỵ nhồi máu não, cần phải phát hiện bệnh lý sớm và cần được can thiệp kịp thời thì mới có khả năng cứu sống được bệnh nhân. Ở trẻ em, đột quỵ nhồi máu não gây nguy cơ tử vong rất cao nhưng bệnh rất dễ bị chẩn đoán nhầm với các bệnh lý khác làm chậm trễ quá trình điều trị.



Đột quỵ não là một hội chứng lâm sàng đặc trưng bởi sự mất cấp tính các chức năng của não (thường là khu trú). Hội chứng tồn tại quá 24 giờ hoặc bệnh nhân tử vong trong vòng 24 giờ. Những triệu chứng thần kinh khu trú phù hợp với vùng não do động mạch bị tổn thương phân bố, không liên quan đến nguyên nhân chấn thương.



Đột quỵ nhồi máu não có thể do sự hình thành huyết khối trong động mạch não, do tắc mạch máu não do cục tắc hình thành ở tim hoặc lòng quai động mạch chủ, động mạch cảnh, động mạch đốt sống rồi di chuyển lên các động mạch nhỏ gây tắc động mạch não. Bệnh có thể hình thành do nhồi máu não ổ khuyết do tắc động mạch xiên nhỏ, chảy máu hoặc phù não ổ nhỏ.



Đột quỵ nhồi máu não có các triệu chứng thần kinh chung như: Rối loạn ý thức, đau đầu, nôn, buồn nôn. Người bệnh có thể rối loạn tiểu tiện như bí tiểu hay đái dầm hoặc Thay đổi huyết áp, nhịp thở, thân nhiệt. Bệnh nhân có thể co giật, rối loạn tâm thần...

