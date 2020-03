Cụm Cảng hàng không miền Bắc đang trích xuất camera tìm 27 hành khách trên chuyến VN0054

Đêm qua (6/3), Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội đã có buổi họp khẩn thông tin về tình hình bệnh nhân thứ 17 được xác định dương tính với COVID-19. Ngay sau buổi họp giữa đêm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội – ông Nguyễn Đức Chung đã thêm một lần nữa trấn an nhân dân thủ đô và thông tin về lịch trình của cô gái này tại sân bay Nội Bài.

Theo ông Nguyễn Đức Chung, bệnh nhân N.H.N (26 tuổi, trú tại phố Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội) đã lên chuyến bay số hiệu VN00054 của hãng Vietnam Airlines từ London (Anh) về Việt Nam vào ngày 2/3. Cô gái này đã ngồi ghế 5k, hạng C (hạng thương gia), đáp xuống sân bay Nội Bài lúc 4h30 cùng ngày.

Chủ tịch TP Hà Nội - ông Nguyễn Đức Chung

Ghế hạng C của chuyến bay này có 28 chỗ. Thành phố Hà Nội đang phối hợp với hãng hàng không này để xác minh danh tính 27 khách hạng thương gia còn lại và sẽ thông tin chính xác, ông Chung chia sẻ.

Bên cạnh đó, theo Chủ tịch TP Hà Nội, việc tìm được 27 hành khách cùng khoang thương gia với bệnh nhân N. là một thách thức, vì trong đó có cả khách nước ngoài đến Hà Nội du lịch. TP Hà Nội cũng đang phối hợp với Vietnam Airlines để xác định số tiếp viên, tổ bay trên chuyến VN00054 (16 người) để tiến hành cách ly. TP cũng thông báo để hãng dừng chuyến bay để tiêu trùng, khử động, khử khuẩn.

Đặc biệt, cần phải làm rõ lịch trình của nữ bệnh nhân này như ở sân bay Nội Bài như đã xuống sân bay như thế nào, quá trình lấy hành lý, ra làm thủ tục, tiếp xúc với những ai. “Cụm Cảng hàng không miền Bắc đang cho kiểm tra lại toàn bộ camera của giai đoạn này để xác định tất cả những người tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân”, ông Chung nói.

Tiến hành phun khử trùng trên máy bay VN00054

Trong quá trình rà soát những người đã tiếp xúc gần với bệnh nhân N., tối 6/3, Sở Y tế Hà Nội xác định, ông N.K.T. – bố đẻ bệnh nhân N. và tài xế riêng đã từ Hải Phòng lên Hà Nội thăm con gái hôm 2/3.

Nhận được tin báo, Sở Y tế Hải Phòng đã chỉ đạo triển khai nghiệp vụ, đón ông T. ngay khi ông vừa từ Hà Nội về Hải Phòng và đưa vào Khoa Bệnh Nhiệt đới ( Bệnh viện Hữ nghị Việt Tiệp) cách ly, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Đồng thời tiến hành khử khuẩn nơi ở của ông N.K.T.

Tối qua, bệnh viện Hồng Ngọc cũng đã đưa 18 nhân viên y tế của mình vào bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung để cách ly. Hiện Sức Khỏe của những người này vẫn đang ổn định.

