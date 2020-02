Thanh niên 8X cùng bạn gái từ Thanh Hóa ra Hà Nội vãn cảnh chùa rồi lẻn vào mật thất trộm 40 triệu của sư trụ trì

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Phương (SN 1987, trú ở xã Nga Thành, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản

Theo thông tin ban đầu, ngày 26/2, sư thầy Thích Đàm Phương – trụ trì chùa Bồ Đề (phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đến Công an quận Bắc Từ Liêm trình bị trộm lấy mất 38 triệu đồng và 1 điện thoại Samsung Galaxy J4 màu vàng tại phòng ngủ ở chùa. Nhận được đơn trình báo, Công an quận đã tử tổ công tác xuống hiện trường xác minh, trích xuất camera an ninh để khoanh vùng đối tượng khả nghi.

Phương lẻn vào phòng nghỉ của sư thầy để trộm tiền và điện thoại

Qua điều tra xác minh được, ngày 26/2, sư thầy đi điều trị bệnh ở Bệnh viện nên khi đó chỉ có bà Tăng Thị Tám ở chùa làm công quả. Cũng trong ngày hôm đó có một đôi nam nữ đi taxi đến chùa, ngồi uống nước ở sân chùa.

Thời điểm đó, nam thanh niên đến gần bà Tám hỏi thăm sư thầy Thích Đàm Phương và tự nhận là người quen. Bà Tám cho biết, sư thầy đi trị bệnh không có ở chùa nên bảo nam thanh niên ngồi đợi và người này đồng ý. Bà Tám sau đó đi làm các công việc thường ngày cũng không để ý đến các hoạt động sau đó của đôi thanh niên này.

Khoảng một lúc sau thì thầy Phương về nói bị mất tài sản trong phòng ngủ. Lúc này bà Tám không thấy đôi nam nữ kia đâu nữa. Nghi ngờ sự việc do một trong hai người này hoặc cả hai gây ra nên đã trình báo cơ quan điều tra

Nơi bị trộm cắp tài sản là khu vực nghỉ ngơi của sư thầy, nằm sâu phía bên trong chùa, phải đi qua nhiều cánh của và thông thạo đường đi nước bước trong chùa thì mới vào được. Cơ quan điều tra tiến hành trích xuất camera giám sát thì phát hiện đối tượng lẻn vào phòng thầy Phương là Phạm Văn Phương. Công an đã bắt giữ đối tượng này khi hắn đang cùng bạn gái mua vé tàu hỏa đi Kon Tum.

Phương bị bắt khi đang chuẩn bị trốn vào Kon Tum



Tại trụ sở Công an, Phương khai báo, chiều ngày 25/2 đã cùng bạn gái từ Thanh Hóa ra Hà Nội để hôm sau mua vé tàu vào Kon Tum. Phương và bạn gái là chị Trần Thị H. thuê nhà nghỉ ở Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội để nghỉ qua đêm. Do không có tiền chi trả nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tiền của nhà chùa để ăn tiêu.



Sáng 26/2, Phương thuê taxi cùng bạn gái đến chùa Bồ Đề để thực hiện hành vi. Trước đó, Phương thường xuyên đến đây và biết chỗ thầy Phương cất giấu tiền. Phương thuê taxi đi đến rồi lẻn vào phòng lấy trộm tiền (khi đó tủ trong phòng sư thầy không khóa). Cùng thời điểm Phương phát hiện có chiếc điện thoại nên đã lấy luon.

Phương còn khai, trước đó từng có lần sư thầy nhờ bê thùng kinh vào phòng nghỉ nên nắm rõ đường đi vào trong đó. Song bà Tám khẳng định, sư thầy chưa bao giờ nhờ chất thùng kinh nào vào trong phòng nghỉ.

Về số tiền trộm cắp, Phương mang đi mua nhẫn cưới rồi về nhà nghỉ dọn đồ ra ga Hà Nội mua vé tàu đi Kon Tum. Nhưng chưa kịp đi thì bị Công an bắt giữ. Cơ quan điều tra còn phát hiện, trước đấy, Phương dẫn bạn gái đi nhiều chùa đến nỗi, hôm vào chùa Bồ Đề trộm cắp bạn gái thể hiện thái độ chán nản, không muốn đi.

Được biết, trước khi bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản trong chùa Bồ Đề, Phương còn từng có 2 tiền án (năm 2010, TAND thành phố Quy Nhơn, Bình Định xử 12 tháng tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và năm 2016, TAND thành phố Tuyên Quang xử phạt 36 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản).

Your browser does not support HTML5 video.

Giả làm sư thầy vào chùa trộm cắp tài sản



Xem thêm: Phẫn nộ nhóm cướp giật dây chuyền còn cầm gạch tấn công du khách ngay tại chùa

Nga Đỗ (t/h)