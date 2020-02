Cùng chị gái đến nhà bạn trai giải quyết chuyện tình cảm, nam thanh niên bị đâm tử vong

Theo Zing .vn, chiều ngày 4/2, chị L.C.U. (37 tuổi) và đối tượng Nguyễn Văn Lạp (34 tuổi, trú tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai ) xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Sau cuộc cãi vã, Lạp lấy điệ thoại của chị U. đem về nhà mình và không quay lại gặp người tình nữa.

Uất ức chuyện cãi lộn với người tình, chị U. kể chuyện này cho em trai là Lê Minh Cảnh (26 tuổi). Nghe xong anh Cảnh lền phóng xe đến nhà Lạp để đòi lại điện thoại cho chị gái. Tại đây, anh Cảnh và Lạp xảy ra mâu thuẫn. Cảnh đánh Lạp chảy máu mũi rồi phóng xe bỏ về nhà.

Chưa dừng lại, một lúc sau Cảnh cùng chị U. và một số người bạn khác kéo nhau đếu nhà Lạp để giải quyết tất cả mâu thuẫn. Thấy người tình huy động lực lượng đông đảo, đối tượng Lạp liền gọi điện cho Nguyễn Duy Lương (25 tuổi), Đinh Văn Tuấn (22 tuổi) và đối tượng Đinh Văn tRường (21 tuổi, em trái Tuấn) đến để giải quyết giúp mình chuyện xô xát trước đó.

Công an đang truy bắt những đối tượng bỏ trốn

Hai nhóm gặp nhau thì xảy ra cãi vã một hồi. Bất ngờ, Tuấn và Trường dùng dao bấm tấn công anh Cảnh khiến nạn nhân bị thương nặng.

Thấy em trai bị đâm, chị U. và một số người bạn đã gọi xe cấp cứu đưa đến Bệnh viện . Nhưng do vết thương quá sâu, mất nhiều máu nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Sự việc được trình báo lên cơ quan Công an huyện Trảng Bom ngay sau đó. Công an đã xuống bảo vệ hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong. Đồng thời ra lệnh bắt tạm giữ đối với Nguyễn Văn Lạp. Còn đối tượng Lương, Tuấn và Trường đã bỏ trốn sau khi gây án.

Xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng nên trong ngày 5/2, Công an huyện Trảng Bom đã phối hợp với cơ quan nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai để tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

Về phần nạn nhân Cảnh, sau khi khám nghiệm tử thi xong cơ quan điều tra sẽ bàn giao thi thể cho gia đình đưa về tiến hành an táng theo phong tục địa phương.

