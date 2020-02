Trong chòm sao Cửu Diệu, sao Kế Đô là một hung tinh. Cổ nhân cho rằng nhất là nữ nhân, nếu gặp Kế Đô trong năm thì nhân duyên rất thấp, thị thi lời nói nhiều, vận xấu liên tục xuất hiện. Với nam nhân, gặp sao Kế Đô cũng phải hết sức cẩn thận. Ngoài ra, Kế Đô còn là điểm Nam Giao của mặt trăng mà chúng ta hay biết tới, nó có năng lượng khiến tâm can hoảng loạn, vì vậy nếu gặp Kế Đô cần phải nắm vững tinh thần bản thân.

Tục lệ dâng sao giải hạn bắt nguồn từ tín ngưỡng và duy tâm, "có thờ có thiêng có kiêng có lành" của người Việt.





Cúng giải hạn sao Kế Đô 2020 ở đâu?

Việc dâng sao giải hạn thường được mệnh chủ hoặc nhà chùa thực hiện vào đầu tháng Giêng âm lịch. Những người sao Kế Đô chiếu mệnh năm Canh Tý 2020 gồm: Người nam sinh nhằm các năm: 1960, 1996, 1951, 1987, 1978, 1969, 2005; Người nữ sinh nhằm các năm: 1948, 1984, 1975, 1966, 2002, 1957, 1993.

Cúng giải hạn sao Kế Đô năm 2020 được tiến hành vào ngày mồng 8, Tết nguyên đán . Lễ vật gồm: 5 loại trái cây, bình hoa, nhang, trầu cau, rượu, nước, giấy vàng, tiền, gạo, muối, phẩm oản, 21 cây nến vàng.





Vị trí bày đèn, nến được xếp theo hướng chính Tây

Trong đó, bài vị giấy vàng đề “Thiên Đình Báo Vỹ cung Đại Thánh Thần Vỹ Kế Đô tinh quân vị tiền”. Bài vị phải viết đúng thì mới linh nghiệm. Các bạn có thể tìm mua ở các hàng bán vật phẩm thờ cúng.





Cách thức cúng giải hạn sao Kế Đô 2020

Nếu cúng giải hạn sao Kế Đô ở nhà, các bạn đóng kín cửa sổ trong nhà, bày hương án (bàn thờ) về hướng Tây, đốt 21 ngọn nến. Trên bàn đặt giấy màu vàng có ghi tên tinh tú tọa bản mệnh: Thiên Vĩ Quan Phân Kế Đô Tinh Quân.

Tiếp đó, bạn dùng một cây rìu ( nếu có) chặn trên giấy, lấy vải che bài vị và rìu. Các đồ vật này phải đặt sau 3 nén hương đã dâng. Sau đó, mặt hướng về phía Chính Tây tĩnh tọa (thiền) trong khoảng thời gian từ 13h đến 15h, qua 15h đem bài vị vào nhà bếp đốt là được.

Lưu ý, bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo, để quý vị tiện theo dõi!

Dâng sao giải hạn: Không làm xấu một nghi lễ đẹp