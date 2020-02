Cúng giải hạn sao La Hầu 2020 ở đâu?

Cúng sao giải hạn là tập tục quen thuộc trong đời sống tâm linh của nhiều người Việt, vào những ngày đầu năm. Sao hạn chính xác là Cửu diệu tinh quân - 9 vị thần trông coi 9 Ngôi Sao chuyển động trên bầu trời gồm Thái dương, Thái âm, Mộc đức, La hầu, Kế đô, Thái bạch, Vân hớn, Thổ tú và Thủy diệu. 9 sao này tùy theo từng năm sẽ chiếu mệnh một độ tuổi và có thể ảnh hưởng đến vận hạn cát hung của mỗi người.

Trong 9 sao, sao La Hầu là một trong những sao chiếu mệnh xấu, đối với cả nam và nữ. Là sao chính thất kiến hung tai, La Hầu kỵ với nam giới nhiều hơn. Với nam giới, gặp sao La Hầu chiếu mệnh có thể xảy ra tranh chấp liên quan đến luật pháp, công quyền, tranh cãi, ăn nói thị phi, gia trạch bất an, quan vận nghiêng ngả, tai nạn, bệnh tật về tai mắt, máu huyết...

Đề chùa là nơi người dân tìm đến để dâng sao giải hạn những ngày đầu năm

Những người sao La Hầu chiếu mệnh năm Canh Tý 2020 ở nam và nữ gồm: Người nam sinh nhằm các năm: 1948, 1984, 1975, 1966, 2002, 1957, 1993; Người nữ sinh nhằm các năm: 1952, 1988, 1970, 2006.

Theo Thượng tọa Thích Thiện Chiếu, trụ trì chùa Kỳ Quang 2 (Q.Gò Vấp, TP.HCM) cho biết việc cúng sao giải hạn là tín ngưỡng dân gian chứ không có nguồn gốc trong văn hóa Phật giáo. Con người luôn cảm thấy nhỏ bé trước thiên nhiên nên cúng các vị thần để mong tránh khỏi những tai ương, những điều không may trong cuộc sống.

Dù theo tín ngưỡng dân gian hay nghi lễ Phật giáo đều mong cho mọi người được an lành nên một số chùa tổ chức dâng sao, có chùa chỉ tụng kinh lễ Phật để cầu bình an, phước lành cho người dân. Việc cúng giải hạn sao La Hầu 2020 có thể được tiến hành tại các chùa hay tại nhà, tùy thuộc vào điều kiện của gia chủ.







Nghi thức cúng giải hạn sao La Hầu 2020 được tiến hành vào ngày mồng 8., với các lễ vật: 5 loại trái cây, bình hoa, nhang, trầu cau, rượu, nước, giấy vàng, tiền, gạo, muối, phẩm oản.



Bài vị thì được dán trên một chiếc que cắm vào ly gạo và đặt ở khoảng giữa ở trong cùng bàn lễ. Sau khi lễ xong thì tiền, vàng, văn khấn, bài vị sẽ được đem hóa đi.

Ngoài ra cần 12 cây nến xếp theo hướng chính Bắc như hình dưới đây:

Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Your browser does not support HTML5 video.

Dâng sao giải hạn: Không làm xấu một nghi lễ đẹp