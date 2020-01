Cúng mùng 1 không cúng bằng gà mà bằng thịt lợn được không

Thông thường mâm lễ cúng mùng 1 Tết sẽ có nem rán, canh măng hoặc canh bóng, cơm trắng... Đặc biệt, hầu hết các mâm cỗ cúng mùng 1 Tết của người Việt không thể thiếu thịt gà.

Thế nhưng, có một số trường hợp bất khả kháng gia chủ không thể chuẩn bị được thịt gà vậy có thể dùng thịt lợn để cúng thay thế được không? Bởi nhiều người cho rằng, trong mâm cỗ cúng mùng một thịt lợn và thịt gà là hai món chủ đạo.

Theo phong tục cổ truyền của người Việt, trên bàn thờ ngày Tết ngoài đồ cúng lễ như hương hoa, bánh trái, mâm đồ ăn thì không thể thiếu chân giò lợn. Quan niệm này ảnh hưởng của Nho giáo.

Trong lễ khấn mùng 1, người cúng phải đọc văn khấn thành lời, nói đầy đủ các lễ vật bằng bằng từ Hán Việt như: Phù lưu (trầu cau), tửu (rượu), hương đăng (đèn nến), kim ngân (tiền vàng)... Còn chân giò lợn là trư túc. Nếu hiểu theo một nghĩa khác thì nó ý nghĩa là sự no đủ, sung túc, no nên.

Có thể dùng thịt lợn thay thế cho gà luộc khi cúng mùng 1 Tết

Bởi thế, người dân tin rằng, vào năm con gà, khi kiêng cúng gà ngậm hoa thì có thể thay thế bằng thịt chân giò luộc. Việc thay thế này không phạm điều kỵ nào cả. Trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, nếu gia chủ không chuẩn bị được gà thì có thể cúng thay thế bằng thịt lợn.

Thậm chí, trong đêm cúng Giao thừa, gia chủ cũng có thể sử dụng chân giò lợn để cúng thay cho gà luộc. Gia chủ có thể đặt mâm lễ ngoài trời gồm xôi, thịt chân giò luộc, bánh chưng, hoa, hương, quả để cúng.

Không chỉ ở Việt Nam mà nhiều dân tộc khác trên thế giới cũng coi việc ăn chân giò lợn sẽ đem lại may mắn. Ví dụ, vào dịp Giáng sinh và chào đón năm mới ở Ý, trên bàn tiệc của mọi gia đình ở đất nước này không thể thiếu món ăn truyền thống là chân giò.

Họ dùng chân giò để nấu chung với đậu lăng. Người Ý tin rằng, việc ăn món này càng nhiều càng tốt. Bởi theo quan niệm của họ, món này tượng trưng cho tiền tài. Ăn chân giò giúp sang năm mới trở nên giàu có hơn.

Mâm cỗ cúng mùng 1 cần

Theo truyền thống của người Việt có ghi trong cuốn Tín ngưỡng Việt Nam của tác giả Lưu Ánh, trong phần cúng mùng 1 Tết cần có: mâm ngũ quả, hương hoa, giấy tiền vàng mã, đèn, nến, trầu cau, rượu, trà, bánh chưng (hoặc bánh tét). Cỗ mặn hoặc chay là các món ăn ngày Tết được chế biến thơm ngon, bày biện trang nghiêm.

Các bát trên mâm cỗ phải có:

+ Một bát bóng nấu với chân tẩy và nước dùng gà (chân tẩy gồm có su hào, cà rốt được thái mỏng theo hình hoa).

+ Một bát miến nấu lòng gà.

+ Một bát măng khô ninh thịt lợn.

Các đĩa gồm có:

+ Đĩa gà luộc

+ Đĩa nem

+ Đĩa giò xào, giò lụa

+ Đĩa xôi gấc

+ Đĩa nộm

Mâm cỗ cúng mùng 1 Tết và các phong tục cần phải biết

