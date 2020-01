Mâm cỗ cúng ông Táo đầy đủ nhất gồm những món gì?

Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 23 tháng Chạp hay 23/12 âm lịch, ông Táo lại lên Thiên đình để báo cáo tất cả mọi việc trong một năm qua, từ đó luận tội rõ ràng để thưởng phạt phân minh.





Bên cạnh những lễ vật để cúng ông Công ông Táo, các gia đình còn chuẩn bị thêm một mâm cỗ nhỏ nhưng tinh tươm để tiễn ông Táo lên chầu trời, hi vọng khi ông gặp Ngọc Hoàng sẽ nói tốt nhiều hơn về gia đình mình.

Ảnh minh họa.

Theo quan niệm văn hóa dân gian xưa, mâm cỗ cúng ông Táo đầy đủ nhất gồm những món sau:



Mâm cỗ mặn:





1 đĩa giò; 1 đĩa xôi gấc hoặc

1 bát canh mọc hoặc canh măng; 1 đĩa xào thập cẩm.

Ảnh minh họa.

Mâm cỗ ngọt:



1 đĩa chè kho; 1 đĩa hoa quả; 1 ấm trà sen.

3 chén rượu; 1 quả bưởi; 1 quả cau, lá trầu.

1 lọ hoa đào nhỏ; 1 lọ hoa cúc; tập giấy tiền, vàng mã; cá chép sống.



Cụ thể, lễ cúng tiễn ông Công ông Táo thường được cúng vào ngày 22 tháng Chạp âm lịch hàng năm (trước một ngày), hoặc sáng sớm ngày 2312 âm lịch. Dù có bận bịu thế nào, gia chủ cũng phải hoàn thành lễ cúng trước 12 giờ trưa 23 tháng Chạp để ông Táo còn kịp giờ lên Thiên đình.





Bài cúng ông Công ông Táo 23 tháng Chạp theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam (NXB Văn hóa Thông tin):

Nam mô A di đà Phật!

Nam mô A di đà Phật!

Nam mô A di đà Phật! (3 lần)



Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương



Con kính lạy Ngài đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân. Tín chủ (chúng) con là: … Ngụ tại: …



Hôm nay ngày 23 tháng Chạp tín chủ chúng con thành tâm sắp sửa hương hoa phẩm luật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương tín chủ con thành tâm kính bái. Chúng con kính mời ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật.





Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm. Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ Sức Khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạn tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì.



Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật! (3 lần)



Chuẩn bị gì cho mâm cỗ ngày 23 tháng Chạp? Nguồn: VTC

Thùy Nguyễn (T/h)