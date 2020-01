Chọn giờ thả cá chép vào ngày ông Công, ông Táo theo gợi ý chuyên gia phong thủy để rước tài lộc

Thả cá chép ngày ông Công, ông Táo năm 2020 vào giờ nào đẹp nhất?

Ngày 23 tháng Chạp là ngày ông Công ông Táo lên chầu trời, nhằm báo cáo với Ngọc Hoàng thượng đế về tình hình một năm qua của gia chủ. Theo tín ngưỡng dân gian, cá chép là phương tiện được vị thần này lựa chọn cho chuyến hành trình ấy. Vì thế, vào ngày này, người dân thường thả cá chép, để các Táo lên thiên đình, cũng như đặt niềm tin, hy vọng vào một năm mới an khang thịnh vượng.



Tương tự như lễ cúng Táo quân, thả cá chép cũng được coi như một nghi lễ quan trọng, cần được tiến hành với sự kính cẩn và lòng thành. Khi thả cá chép, người ta thường dùng lòng thành, kính cẩn thả nhẹ nhàng xuống sống, hồ để cá có cơ hội sống. Trước khi thả, có thể khấn vái và cầu những điều tốt đẹp cho gia đình . Có như vậy, nghi lễ thả cá chép mới toàn vẹn và thiêng liêng.



Sau khi tạ lễ hóa vàng, các gia đình sẽ thả cá chép ở sông, hồ. Theo dân gian, cá chép nên thả trước giờ Ngọ (12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp. Còn với chuyên gia phong thủy khung giờ đẹp nhất để cúng ông Công ông Táo là từ 9 – 11. Bởi giờ Ngọ ngày 23 tháng Chạp là giờ mà Táo quân đã có mặt trên Thiên đình để báo cáo với Ngọc Hoàng về những việc tốt xấu của gia chủ. Vạy nê, dù gia chủ có vướng bận việc gì thì cũng cần hoàn thành nghi lễ tiễn ông Táo về chầu trời trước 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp.



Bên cạnh đó, nhiều gia đình cũng thắc mắc, liệu có thể cúng ông Công ông Táo sớm trước một ngày, nếu quá bận rộn và không sắp xếp được công việc. Theo chuyên gia, có thể cúng trước vào ngày 22 tháng Chạp. Tuy nhiên, năm 2020, thì không nên, lễ cúng ông Công ông Táo cần được tiến hành đúng ngày 23 tháng Chạp.





Cần chuẩn bị lễ vật gì khi thả cá chép





Ông bà ta vẫn quan niệm, lễ vật bắt buộc có trong lễ cúng ông Công, ông Táo phải có 3 bộ mũ, áo (hai mũ đàn ông, một mũ đàn bà). Trong đó, mũ dành cho các ông Táo thì có hai cánh chuồn, mũ Táo bà thì không có cánh chuồn. Các đồ lễ này sẽ được hóa, sau lễ cúng ông Táo. Khi chọn mua cá chép để thả, cần chọn mua những con cá chép khỏe mạnh, bơi nhanh, quẫy mạnh, không tróc vẩy thì mới sống được lâu ở nơi nước lạ.





Người miền Bắc thường chuẩn bị 3 con cá chép sống (hay cá vàng) thả trong chậu nước. Những con cá này, sau khi thực hiện lễ cúng xong sẽ đem thả xuống ao, hồ hay sông.

Còn người miền Trung, họ sẽ đặt lên bàn thờ một con ngựa giấy, với yên cương đầy đủ, hay người miền Nam cúng cá chép giấy.





Lưu ý khi thả cá chép

Khi thả cá chép, nên chọn thả ở chỗ nước sạch, thông thoáng, tránh những nơi ô nhiễm làm giảm cơ hội sống sót của cá. Hơn nữa, không nên thả cá vào ao nhà mình vì như thế không phải là phóng sinh. Thả xong cá nên đi về, cả ngày hôm đó không nên đi qua nơi thả cá nữa.





Ý nghĩa của tập tục thả cá chép

Văn hóa tín ngưỡng của người Việt, có 3 vị Táo quân Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ là những vị thần cai quản mọi công việc của gia chủ. Đồng thời, ba này là những vị thần định đoạt phúc họa, may rủi của gia chủ, bảo vệ gia đình khỏi sự xâm phạm của quỷ ám. Tục lệ cúng ông Công ông Táo mang ý nghĩa cầu mong sự ấm no, sung túc và bày tỏ sự biết ơn đến các Táo quân trông coi việc nhà, việc bếp núc cho gia chủ.





Việc thả cá chép ngày Tết Táo quân không chỉ là nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng dân gian mà còn thể hiện mong muốn duy trì và khơi dậy lòng từ bi trong mỗi con người. Mỗi con cá được phóng sinh có ý nghĩa như một việc làm tốt đẹp và cũng là cách để các gia đình thể hiện sự nghiêm túc của mình trong khi tiến hành lễ cúng ông Công ông Táo.

Giải mã tục cúng cá chép ngày ông Công, ông Táo - Phật giáo Việt Nam

Minh Tú (t/h)