Cúng ông Công ông Táo trước và sau ngày 23 có được không?

Theo Thạc sĩ, Chuyên gia văn hóa Nguyễn Đức Hiển, Viện nghiên cứu Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam cho biết, truyền thống dân gian quan niệm, lễ cúng ông Công ông Táo đẹp nhất là vào tối ngày 22 và sáng ngày 23 tháng Chạp.

Lễ cần được thực hiện từ 11 giờ đến 13 giờ, tức là giờ Ngọ và đây thời điểm các thần quy tụ để chuẩn bị về trời. Năm nay, lễ cúng ông Công ông Táo diễn ra vào thứ 6, tuy nhiên, trong trường hợp nhiều nhà không kịp chuẩn bị thì giờ chuẩn nhất để cúng ông Công ông Táo là từ 7h sáng đến 21h tối ngày 22 tháng Chạp.

Lễ cúng ông Công ông táo cần được cúng trước giờ các thần lên chầu trời

Cũng theo chuyên gia, không nhất thiết phải cúng ông Công ông Táo vào giữa trưa, có thể cúng vào bất kỳ lúc nào, khi thuận tiện và phải trước khi các Táo bay về chầu trời, tức là trước 12h trưa ngày 23 tháng Chạp. Do đó, tùy theo điều kiện thời gian, công việc của từng nhà có thể cúng ông Táo vào trưa, tối ngày 22 tháng Chạp hoặc sáng ngày 23 tháng Chạp.





Tuy nhiên, trong trường hợp quá bận rộn, các gia đình cũng có thể cúng ông Công ông Táo tối 23 cũng được miễn là mình thành tâm và có xin phép. Mâm cỗ cúng ông Công ông Táo, tùy theo điều kiện gia đình có thể cúng chay hay cúng mặn nhưng đặc biệt cần kiêng thịt chó, thịt vịt, thịt chim. Đồng thời, nên lưu ý đồ vàng mã sẽ được hóa cho các vị thần, sau khi lễ cúng hoàn thành. Lễ cúng ông Công ông Táo quan trọng nhất vẫn là lòng thành tâm, vì vậy cũng không nên làm rình rang và đốt quá nhiều vàng mã. Mỗi năm, lễ vật cúng như hia, mũ, hài sẽ được thay đổi, tùy thuộc vào ngũ hành của năm đó.

Truyền thống người Việt Nam, trong mâm cỗ thường có những thứ sau: 3 con cá chép; 3 bộ vàng mã, trong đó có 2 bộ cho Táo ông và một bộ cho Táo bà; Hương, hoa, oản, quả, cau trầu.

Mâm lễ mặn gồm có gà luộc, xôi hoặc bánh chưng, giò hoặc chả, nem rán, rau củ luộc, canh miến/canh bóng thả, món xào... Tùy vào từng vùng miền mà các món ăn trên mâm cỗ cúng lại có sự khác biệt.

Trong lễ cúng ông Công ông Táo, các gia đình cũng không nên cầu xin tài lộc, công danh, tình duyên.





Your browser does not support HTML5 video.

Chuẩn bị lễ ông Công ông Táo như nào cho đúng- Kênh VTC



Xem thêm: