Chuyên gia hướng dẫn cách hóa vàng mã cúng ông Công, ông Táo đúng chuẩn

Lễ vật cúng ông Công ông Táo gồm có: 2 chiếc mũ cho 2 ông và 1 mũ cho bà. Trong đó, mũ dành cho các ông thì có 2 cánh chuồn, mũ táo bà không có cánh, thêm vào đó, cần chuẩn bị 3 con cá chép làm "ngựa" để Táo quân lên chầu trời.

Lễ cúng ông Công ông táo là một tập tục truyền thống của người Việt

Ngày nay, để giản tiện hơn cũng có khi người dân chỉ cúng tượng trưng một mám cỗ mũ ông Công (có hai cánh chuồn) lại kèm theo một chiếc áo và một đôi hia, tất cả đều bằng giấy bìa.Trong đó, màu sắc của mũ áo hay hia đều được thay đổi hằng năm. Năm hành kim, dùng màu vàng, năm hành mộc thì dùng màu trắng, năm hành thủy thì dùng màu xanh, năm hành hỏa thì dùng màu đỏ và năm hành thổ thì dùng màu đen.

Sau khi hương cháy được 2/3 sẽ làm lễ hóa vàng

Các vị Táo Quân được thờ trên bàn thờ riêng cao hơn bàn thờ tổ tiên, trên đó thờ bộ mũ, hia. Người dân thường cho rằng, ông Công là thần thổ công, vị thần cai quản đất đai trong nhà, cần được cúng trên bàn thờ chính trong nhà. Ông Táo là 23 vị đầu rau trông coi việc bếp núc nên sẽ được cúng ở dưới bếp.

Mâm cỗ cúng ông Công ông Táo

Bàn về việc này, chuyên gia phong thủy cho biết, việc cúng lễ như vậy là không đúng với phong tục, quy tắc truyền thống lâu đời của dân tộc. Truyền thống nhân gian, các vị thần này đều cần được thò phụng trên bàn thờ chính của gia đình. Bếp núc là nơi đun nấu, không phải nơi thể cúng lễ. Vì vậy, mâm cỗ cúng 23 tháng Chạp cần được thực hiện ở nơi sạch sẽ, trang nghiêm nhất trong nhà.

Cũng không nhất thiết cứ phải đúng ngày 23 tháng Chạp mới làm lễ cúng ông Công ông Táo. Nếu điều kiện thời gian không cho phép, gia chủ cũng có thể tiến hành làm lễ bắt đầu từ ngày 21 tháng Chạp, và giờ giới hạn là trước 12 giờ ngày 23 tháng Chạp. Khi hương cháy hết 2/3 là có thể hóa vàng mã, phóng sinh cá chép để tiễn ông Táo về trời.

Bên cạnh đó, chuyên gia cũng khuyên rằng, người được lựa chọn để dọn dẹp ban thờ, rút chân hương cũng phải tắm rửa sạch sẽ, thực hiện nghi lễ với sự thành tâm.Sau khi thắp một nén hương xin phép trên bàn thờ, gia chủ sẽ rút từng chân hương một, cho đến khi còn lại một vài chân hương đẹp nhất thường là ở số lẻ: 3, 5, 7, 9. Tiếp đó, số chân hương này sẽ được mang ra hóa tro, đổ xuống sông vùi vào gốc cây. Hoàn thành xong, gia chủ sẽ vào bẩm báo với các cụ.

