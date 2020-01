Cúng Rằm tháng Chạp cần sắm lễ gì cho đủ

Theo chuyên gia phong thủy Trần Quang Khải (Hà Nội), lễ cúng Rằm tháng Chạp cũng giống như lễ cúng các ngày rằm hàng tháng. Tuy nhiên, đây là ngày rằm cuối cùng trong năm nên việc chuẩn bị có phần cầu kỳ và chỉn chu hơn một chút.

Cũng theo chuyên gia phong thủy, lễ cúng Rằm tháng Chạp đủ nhất phải có các lễ vật sau: Hương, hoa tươi, hoa quả tươi, trầu cau, nước sạch, nến. Ngoài lễ chay như trên thì cũng có thể cúng thêm lễ mặn vào ngày này gồm: Xôi (hoặc bánh chưng), thịt gà luộc, khoanh giò/chả, các món mặn khác như canh, đồ xào…

Cúng Rằm tháng Chạp gia chủ có thể chuẩn bị cỗ chay hoặc cỗ mặn



Với lễ cúng mặn, gia đình nào muốn bày biện tươm tất hơn thì có thể chuản bị các món ăn truyền thống như xôi gấc tượng trưng cho sự may mắn, gà luộc đại diện cho sự sung túc, giò/chả, nem rán, các món xào, món canh măng miến hoặc có thể thêm bánh chưng (hương vị đặc trưng của ngày Tết).

Lễ cúng Rằm tháng Chạp không cần quá cầu kỳ nhưng gia chủ phải thành tâm, thành ý thì mới được. Bởi cúng Rằm tháng Chạp là nghi lễ tâm linh tưởng nhớ, thức tỉnh và gửi gắm nhiều hi vong. Trong lễ cúng này, các gia chủ chủ yếu cầu khấn về Sức Khỏe , may mắn, bình an cho cả gia đình.