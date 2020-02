Cúng rằm tháng Giêng, chuẩn bị như thế nào cho thành tâm?

Như vậy, rằm tháng Giêng năm Canh Tý 2020 sẽ rơi vào ngày thứ 7 ngày 8/2 theo dương lịch. Đây chính là ngày rằm đầu tiên trong năm mới, vì thế việc lễ cúng được người Việt rất chú trọng.

Với những quý cô vừa về làm dâu, câu hỏi "Cúng rằm tháng Giêng cần những gì" là lẽ thường gặp. Theo các chuyên gia, vào ngày này, việc cúng bái hay chuẩn bị mâm cỗ không nhất thiết phải rình rang, linh đình mà chủ yếu là lòng thành tâm của gia chủ.

Cúng rằm tháng Giêng cần những gì?

Để giúp quý vị độc giả tiện tham khảo, báo SKCĐ xin trích dẫn gợi ý của chuyên gia về những thứ cần có trong lễ cúng rằm tháng Giêng.





Thường thì, rằm tháng Giêng gia chủ có thể lựa chọn chuẩn bị mâm cỗ chay hay mặn tùy ý.

Với mâm cỗ chay gồm có: Hoa quả; Chè xôi; Các món đậu; Canh xào không thêm nhiều hương liệu; Bánh trôi nước. Trong đó, chiếc bánh trôi nước có ý nghĩa địa diện cho ước vọng "đầu xuôi, đuôi lọt" trong năm mới.

Mâm cỗ cúng rằm tháng Giêng không nhất thiết cầu kì

Còn nếu làm cỗ mặn, gia chủ cần chuân bị: Bát canh măng; Bát bóng bì; Bát canh miến; Bát canh mọc; Đĩa thịt gà trống luộc (hoặc thịt lợn); Đĩa giò (hoặc chả); Đĩa nem; Đĩa xào; Đĩa dưa muối; Đĩa xôi (hoặc bánh chưng).

Bên cạnh đó, lễ vật không thể thiếu là đèn, nến, trầu cau và rượu.

Thật đơn giản phải không nào! Những mâm cỗ, lễ vật như trên chính là thứ mà bạn cần sắm sử để cúng rằm tháng Giêng, vừa thể hiện sự thành tam cũng lại vừa ghi điểm trong mắt mẹ chồng.

Lưu ý, trong mâm cỗ cúng rằm tháng Giêng, việc chọn gà hết sức quan trọng. Mách bạn là nên chọn gà mã đẹp, mào to và đỏ chót. Đặc biệt, con gà đó phải là gà chưa đạp mái (gà trống hoa) hoặc gà trống thiến, có lông màu lửa, đuôi đẹp, ức vươn lên, cựa mới nhú, lườn không nhọn để khi luộc lên con gà sẽ có tướng đẹp.





5 bước đơn giản với món miến xào trong mâm cúng rằm tháng Giêng

Món miến xào là một trong những món ăn quen thuộc trên mâm cỗ cúng rằm thàng Giêng của người Việt. Đây là món đơn giản, không mất quá nhiều thời gian chế biến.

Để làm nên món miến xào chay, nguyên liệu cần chuẩn bị gồm:



Miến dong ngon: 100gr hoặc nhiều hơn tuỳ lượng người ăn; 1/2 củ cà rốt; 1/2 củ xu hào; 2-3 cái mộc nhĩ; 4-5 cái nấm hương khô; Rau thơm: hành lá,rau mùi; Hành khô phi thơm; Lạc rang: tuỳ ý; Gia vị: bột nêm chay, xì dầu chay, hạt tiêu.

Tiếp đến, chúng ta sẽ tiến hành chế biến:



Bước 1: Miến ngâm vào nước lạnh khoảng 10-15p cho mềm nhưng không được để mềm nhũn.



Bước 2: Vớt miến ra cắt dài khoảng 10cm,trộn với 1 thìa cà phê xì dầu, 1 thìa cà phê bột nêm và để cho miến ngấm gia vị, hoặc không cần trộn miến với gia vị trên đều được.



Còn một cách khác để xào miến không bị bết dính và nát: đun sôi nồi nước,thả miến vào trần khoảng 1-2 phút vớt miến thả luôn vào bát nước lạnh,sau đó vớt miến ra bát, thêm vào 1-2 thìa canh dầu ăn, đảo đều cho các sợi miến không tơi và không dính vào nhau.



Bước 3: Luôn nhớ miến trước khi đem xào phải cắt ngắn tầm 10cm khi xào sợi miến sẽ tơi ra không bị vón vào nhau.



Bước 4: Cà rốt, xu hào gọt vỏ bào sợi nhỏ. Mộc nhĩ,nấm hương cắt chân, rửa sạch thái sợi nhỏ.

Hành lá rửa sạch cắt khúc. Rau mùi rửa sạch thái nhỏ.



Bước 5: Phi thơm hành củ,cho nấm hương vào xào cho thơm,tiếp đến là xu hào, mộc nhĩ,cà rốt, xào các nguyên liệu hơi săn thì đổ miến vào đảo, đảo một lúc miến khô khô thì đổ thêm chút nước, nêm nếm gia vị cho vừa ăn,thỉnh thoảng đổ thêm từng chút nước một cho miến đỡ khô, sợi miến tơi, mềm và săn lại cho nốt chỗ hành hoa thái khúc, thêm chút hạt tiêu, rau mùi đảo đều là xong.

Nếu bạn chẽ biến với hải sản, thịt,... thì nhớ xào để riêng các nguyên liệu trước, Sau dó, dùng nước ninh xương hoặc nước luộc gà thêm vào từng chút, khi xào miến sẽ rất ngon và miến không bị khô.



Hy vọng, với một vài gợi ý trên đây sẽ góp phàn giải đáp thắc mắc cho các nàng dâu thắc mắc "Cúng rằm tháng Giêng cần những gì". Chúc các bạn thành công.

