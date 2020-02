Cúng rằm tháng giêng tại chùa cần chú ý điều gì?

Rằm tháng giêng trùng với lễ Thượng Nguyên nên là thời điểm thích hợp để cầu an lành cho cả năm nên nhiều người thường kết hợp cả cúng rằm tháng giêng tại chùa.

Cúng rằm tháng giêng tại chùa là thói quen của nhiều người hiện nay. Theo nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Sinh, từ một ngày lễ có nguồn gốc từ Trung Hoa, rằm tháng giêng (15 tháng giêng âm lịch) hiện đã trở thành một ngày Tết mang bản sắc rất riêng của người Việt, thấm nhuần Phật pháp. Trọng tâm của hội rằm tháng giêng tại các chùa là lễ cầu quốc thái dân an và cầu an lành, khỏe mạnh, no đủ và thịnh vượng.

Thượng tọa Thích Thiện Chiếu cũng cho biết, rằm tháng Giêng trùng với lễ Thượng Nguyên nên là thời điểm thích hợp để cầu an lành cho cả năm. Mọi người đi chùa trong ngày này để cúng dường, phóng sinh và làm nhiều việc thiện.

Lên chùa cúng rằm tháng giêng để cầu an lành cho cả năm. Ảnh: Internet

Bài cúng rằm tháng giêng tại chùa



Khi tới chùa vào rằm tháng giêng để cầu cúng, nếu như bạn không tụng được kinh thì có thể đọc bài ca tụng công đức của đức Phật:



Phật thân rực rỡ tựa kim san



Thanh tịnh không gì thể sánh ngang



Vô Thượng Chí Tôn công đức mãn



Cúi đầu con lạy Phật Sơn Vương.



Phật đức bao la như đại dương



Bảo châu tàng chứa đủ bên trong



Trí tuệ vô biên vô lượng đức



Đại định uy linh giác vẹn toàn.



Phật tại chân như pháp giới tàng



Không sắc không hình chẳng bụi mang



Chúng sinh bái vọng muôn hình Phật



Bỗng thấy tai nàn tận hóa tan.



Nam mô Thập phương Thường trụ Tam Bảo



Những điều nên tránh khi đi cúng rằm tháng giêng tại chùa

Thứ nhất là không sắm lễ mặn. Lễ vật chủ yếu là thành tâm, chỉ cần hương hoa, trầu cau, hoa quả, xôi chè... Tại các khu vực trong chùa, chỉ được đặt lễ chay. Lễ mặn chỉ có thể được chấp nhận đặt ở các khu vực thờ tự khác trong chùa như nơi thờ tự các vị Đức Ông, Thánh, Mẫu hay điện thờ khác.

Thứ hai là không mang tiền vàng mã, tiền thật dâng cúng. Đạo Phật không dạy phải đốt vàng mã cho người đã mất, cũng không cổ súy việc đốt vàng mã vừa lãng phí vừa ô nhiễm môi trường. Nếu có mua vàng mã thì cũng chỉ dâng lên Thánh Mẫu hay ở bàn thờ Đức Ông. Bên cạnh đó, tuyệt đối không nên đặt tiền thật ở các hương án chính của điện, các tượng Phật... mà nên đặt vào hòm công đức.



Thứ ba, khi đến chùa cần chú ý việc đặt lễ và hành lễ theo đúng thứ tự. Đầu tiên là đặt lễ và thắp hương ở ban thờ Đức Ông. Sau đó hãy đặt lễ lên hương án của chính điện và thắp hương ở tất cả các ban thờ khác của nhà Bái Đường như điện thờ Mẫu, Tứ Phủ... Cuối cùng đến lễ ở nhà thờ Tổ (nhà Hậu). Sau khi hạ lễ, mọi người hãy đến phòng tiếp khách của ngôi chùa để trò chuyện, thăm hỏi các vị sư trụ trì.

Lưu ý, Phật tử khi lễ chùa nên mặc áo lễ, nếu không có phải mặc kín đáo, gọn gàng. Không ăn mặc phản cảm như váy ngắn, quần shorts, áo xuyên thấu, áo hai dây... Đến chùa mọi người phải đi nhẹ, nói khẽ, gặp các nhà sư cần chắp tay hình búp sen.

Khi cầu khấn tại chùa, người dân cũng không nên cầu nguyện công danh, tài lộc vì theo quan niệm người Việt, Phật chỉ che chở, phù hộ an bình.

