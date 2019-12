'Cuộc chiến' giành lại sự sống cho người phụ nữ bị nhồi máu cơ tim trên đường đi làm

Theo thông tin từ Thượng tá- BS Vũ Đình Ân, Phó Chủ nhiệm Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM), vào ngày 21/12, đơn vị đã cứu thành công và đang điều trị cho nữ bệnh nhân PMD (37 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) bị nhồi máu cơ tim do tắc động mạch liên thất trước.



Theo đó, bênh nhân có tiền sử bệnh Theo đó, bênh nhân có tiền sử bệnh cao huyết áp , vào sáng ngày 18/12, trên đường đi làm, bệnh nhân cảm thấy mệt, đau ngực nên vào BV quận Gò Vấp để cấp cứu. Khi vào đến viện, bệnh nhân đang ở tình trạng tím tái, ngừng hô hấp tuần hoàn nên ngay lập tức được các bác sĩ ép tim và dùng thuốc hỗ trợ cho tim đập trở lại. Nhận định tình trạng bệnh nhân rất nặng, bệnh viện ngay lập tức kích hoạt báo động đỏ Bệnh viện ngay lập tức kích hoạt báo động đỏ liên viện đến BV Quân y 175 nhờ hỗ trợ, chuyển bệnh nhân sang tiếp tục điều trị.

Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi Sức Khỏe tại bệnh viện

Dù cho đoạn đường di chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 khá ngắn, nhưng trên xe khi sắp đến cổng bệnh viện bệnh nhân tiếp tục ngưng tim làn 2. Đội ngữ bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 đã được thông báo từ trước, lập tức phối hợp nhịp nhàng hồi sinh tim phổi cho bệnh nhân và kích hoạt hệ thống báo động nội viện (code blue). 15 phút sau, tim bệnh nhân mới đập trở lại.

Sau đó, bệnh nhân được đưa vào Khoa hồi sức tích cực và tiến hành hội chẩn cấp cứu. Tiến hành chụp mạch can thiệp, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước, nếu không kịp thời can thiệp, bệnh nhân sẽ còn có nguy cơ ngưng timn lần nữa và đột tử cao. Vì vậy, các bác sĩ đã quyết định đặt stent thông động mạch bị tắc cho bệnh nhân.

Kết quả, huyết áp của bệnh nhân đã kiểm soát được. Tuy nhiên, lo ngại di chứng sống đời thực vật cho bệnh nhân nên các bác sĩ tiếp tục áp dụng biện pháp kiểm soát thân nhiệt theo mục tiêu cho bệnh nhân. Tức là, bệnh nhân được duy trì thân nhiệt chỉ ở mức 33 đến 36 độ trong vòng 48 tiếng đồng hồ, mục đích chính là bảo vệ não, giảm tỉ lệ tổn thương não sau ngừng máu tuần hoàn.

Sau khi ngắt máy khá khả quan, bệnh nhân đã nhận biết được và đang tiếp tục giảm an thần, cai máy thở, xét nghiệm chức năng gan thận ổn. Thế nhưng do ngừng máu tuần hoàn, bệnh nhân không tránh khỏi bị suy đa cơ quan và có biểu hiện bị suy tim, cần tiếp tục điều trị, hỗ trợ và tiếp tục theo dõi.

BS Ân khuyến cáo, nguy cơ nhồi máu cơ tim đang ngày càng trẻ hóa. Do đó, người trẻ cũng nên khám tầm soát bệnh lý tim mạch định kỳ, đo điện tim khoảng một năm/lần. Đặc biệt, những người có bệnh lý tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, rối loạn chuyển hóa mỡ máu cần đặc biệt quan tâm và tầm soát bệnh thường xuyên hơn.

Your browser does not support HTML5 video.

Cứu sống thần kỳ nữ bệnh nhân nhồi máu cơ tim, 2 lần ngưng tim- Thanh Niên