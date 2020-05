Cuộc gọi cuối của nữ sinh 15 tuổi mất tích bí ẩn khi đi tập thể dục

Chị Đường Thị Nguyệt (trú xóm 6, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, đến nay đã tròn 1 tuần kể từ khi con gái chị là Lê Thị Thu Hằng (15 tuổi) mất tích bí ẩn. Hiện gia đình và các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục phối hợp tìm kiếm cháu nhưng "bặt vô âm tín".

Theo chị Nguyệt, lần gần nhất chị thấy con gái là sáng Chủ nhật ngày 10/5. Hôm đó, nữ sinh 15 tuổi thức giấc và đi tập thể dục . Khi đi, Hằng mặc áo sọc vàng nâu, quần màu tím than và có đeo khẩu trang. Mãi không thấy con gái về, gia định chị Nguyệt đi tìm kiếm nhưng không được.

Đến sáng hôm sau, Hằng bất ngờ gọi điện về và nói: "Mẹ ơi ra đưa con về, con đang ở trước cổng Bến xe Nước Ngầm, Hà Nội".

"Con gái tôi chỉ nói được chừng ấy rồi cúp máy ngay. Chúng tôi liền đi tìm kiếm nhưng không tìm thấy con và không liên lạc được với con”, chị Nguyệt buồn bã nói.

Được biết, khi tới Bến xe Nước Ngầm tìm con gia đình mới biết Hằng đã mượn điện thoại của một bà bán nước để gọi về cho gia đình. Bà bán nước kể rằng Hằng khi đó đi một mình, ngồi ăn bánh tại quán bà xong là đi ngay.

Gia đình chị Nguyệt đã làm đơn trình báo lên Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) và Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đề nghị công an vào cuộc tìm kiếm nữ sinh 15 tuổi mất tích. Hiện các cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, tìm kiếm cháu Hằng.



Theo mẹ nữ sinh, thời gian gần đây, nữ sinh không có biểu hiện gì bất thường, cũng chưa có bạn trai:

"Ở nhà tôi không cho cháu dùng điện thoại, không biết đi học cháu có mượn điện thoại của bạn bè gì không. Về các mối quan hệ với bạn bè, đặc biệt việc Hằng có bạn trai hay chưa thì theo tôi nắm được là chưa".

Mẹ nữ sinh cho biết thêm, mặc dù mới học lớp 9 nhưng Hằng đã cao 1m55, nặng 58 kg, tính tình nữ sinh cũng khá ngang bướng.

"Trước lúc cháu đi, gia đình không cho cháu tiền. Không biết cháu có mượn của bạn hay cô của cháu không", chị Nguyệt nói.

Anh Lê Minh Hoàn - cha của nữ sinh con biết, con gái anh khá ít nói, không được nhanh nhẹn như người bình thường. Hằng là con gái đầu, sau còn 2 đứa em nhỏ. Gia đình cũng đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội mong cộng đồng mạng chia sẻ giúp gia đình sớm tìm thấy con gái.

Kiều Đỗ (t/h)